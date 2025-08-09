Ηλεκτρική ενέργεια: Νέα τιμολόγια και πρόσθετες υπηρεσίες στο μικροσκόπιο της ΡΑΑΕΥ

Ανακατατάξεις φέρνει η νέα περίοδος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την εισαγωγή δύο νέων κατηγοριών τιμολογίων, τα «πορτοκαλί» (δυναμικά) και τα «κόκκινα» (ευέλικτα). Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανή κατάργηση των «πράσινων» τιμολογίων, αν και η διατήρησή τους φαίνεται αναγκαία, καθώς τα επιλέγουν ακόμη περισσότεροι από 3 εκατομμύρια καταναλωτές, παρότι είναι συχνά ακριβότερα.

Τα «κόκκινα» τιμολόγια, σύμφωνα με τη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ, θα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία μέσω διαφορετικών μοντέλων χρέωσης (ανά βαθμίδα κατανάλωσης ή ανά εξάμηνο), προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καταναλωτών και των έξυπνων μετρητών.

Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (εννοείται πέραν από της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) δεν στηρίζεται σε απαίτηση του ενεργειακού πλαισίου αλλά σε επιχειρηματική απόφαση του Προμηθευτή, την οποία λαμβάνει απολύτως ελεύθερα, στη βάση της εκτίμησής του περί του αποκομιζόμενου οφέλους. Συνεπώς, οι πρόσθετες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα τους (ενεργειακός ή μη) και των όρων παροχής τους (δωρεάν ή όχι ή στη βάση ειδικών ρυθμίσεων), συνιστούν ένα πεδίο δραστηριότητας που διακρίνεται της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το εν λόγω πεδίο είναι προφανώς ανοιχτό στον ανταγωνισμό και επιτρέπει τη δραστηριοποίηση και άλλων επιχειρήσεων, πέραν των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη των εν λόγω παράλληλων δραστηριοτήτων δεν πρέπει να συνδέεται ή να βασίζεται στην αξιοποίηση των ωφελειών που αποκομίζουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εκ της ιδιότητάς τους και της σύμβασής τους με τους πελάτες. Διαφορετικά, η αξιοποίηση της σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς άλλους, πέραν του βασικού οριζόμενου, ελέγχεται υπό το πρίσμα της καταχρηστικότητας - εικονικότητας». Συνεπώς, ένα Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να προσφερθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας δεσμοποιημένο μαζί με μία πρόσθετη ενεργειακή υπηρεσία χωρίς όμως η εν λόγω δεσμοποίηση να συντείνει στην επιβολή πρόσθετων όρων ή ρητρών (π.χ. πρόωρης αποχώρησης) στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το δικαίωμα του Προμηθευτή για επιβολή ρητρών πρόωρης αποχώρησης στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται αποκλειστικά με την παροχή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ποσοτικοποιείται αναλόγως με το κόστος (ρίσκο) που αναλαμβάνει ο Προμηθευτής για τη μη μεταβολή της Χρέωσης Προμήθειας βάσει της χονδρεμπορικής αγοράς σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης".

Η αγορά κινείται δυναμικά και η ΡΑΑΕΥ καλεί σε διάλογο, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ισότιμη πρόσβαση των καταναλωτών σε νέες υπηρεσίες και επιλογές τιμολόγησης.

