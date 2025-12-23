20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει

Newsbomb

20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

20% επιστροφή της αξίας των χριστουγεννιάτικων αγορών τους (payzy cashback) κερδίζουν οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, στα φυσικά καταστήματα ή online στα cosmote.gr και germanos.gr, ολοκληρώνοντας τις αγορές τους με κάρτα payzy[1]. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2026 με ανώτατο όριο επιστροφής τα 500€ απευθείας στο payzy πορτοφόλι για αγορές συνολικής τελικής αξίας 149€ και άνω.

Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει μέσα από μια ευρεία γκάμα smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεων, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:

  • Το SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB, με οθόνη Dynamic AMOLED 2X9'' με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 200MP, στα 1499€[2] και όφελος 30% σε Galaxy Wearables[3] με ταυτόχρονη αγορά.
  • Το XΙΑΟΜΙ 15T 5G 12/256GB, με οθόνη AMOLED 6.83'' και τριπλό σύστημα κάμερών Leica 50MP, από 549€ ή δωρεάν με μετατροπή καρτοκινητού σε σύνδεση στο πρόγραμμα COSMOTE GIGAMAX 35[4]. Επίσης, θα λάβουν δώρο τη XIAOMI G20 Lite[5] ασύρματη σκούπα αξίας 119€.
  • Το APPLE iPad 11th Gen 11'' Wi-Fi 128GB με οθόνη Liquid Retina 11'' και επεξεργαστή Α16, στα 379€.
  • Apple Watch, από 269€ με 3 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Επιπλέον, η λειτουργία Cellular connectivity που έχουν συγκεκριμένα μοντέλα υποστηρίζεται από την COSMOTE TELEKOM, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE MULTISIM, με τους 3 πρώτους μήνες να παρέχονται δωρεάν.
  • PS5 ® Consoles, από 349€.
  • Το laptop ASUS Vivobook 15 15.6'' με επεξεργαστή AMD Ryzen 7, μνήμη 16GB και 512GB SSD στα 549€.
  • To ασύρματο ηχείο JBL PARTYBOX CLUB 120, με δώρο μικρόφωνο JBL PBM 100, στα 339€, καθώς και το JBL GO4, σε ποικιλία χρωμάτων, στα 39,90€.
  • Το TP-LINK Deco X50 AX3000 Σύστημα Mesh Wi-Fi 2-pack, με τεχνολογία Wi-Fi 6 και κάλυψη για έως 420 τ.μ., στα 129€.
  • Τη Samsung 4K Smart TV 8072F στα 549€ για το μοντέλο των 65 ιντσών και στα 699€ για το μοντέλο των 75 ιντσών, με δωρεάν 5 χρόνια εγγύηση[6]. Επιπλέον, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV, θα λάβουν επιπλέον έκπτωση 50€ για την αγορά τους[7].
  • Τον TOYOTOMI Sonzai Plus TDE16GSP23 Αφυγραντήρα, με ιονιστή, ικανότητα αφύγρανσης 16 lt ανά ημέρα και Wi-Fi, στα 169€.

Για να επωφεληθούν οι καταναλωτές από την προσφορά χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στο payzy και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να χρησιμοποιήσουν είτε την virtual χρεωστική payzy Visa κάρτα τους –εκδίδεται στο payzy app και προστίθεται στο digital wallet του κινητού (google pay & apple pay)- είτε την φυσική payzy Visa κάρτα.

payzy-cashback-cosmote-telekom.jpg

[1] Εξαιρούνται τα iPhone. Όροι και προϋποθέσεις στα germanos.gr, cosmote.gr & στο payzy.gr .

[2] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Ισχύουν έως 31/12 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[3] To όφελος 30% σε Galaxy Wearables ισχύει έως 04/01/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων & εφαρμόζεται στην τιμή μόνο ενός εκ των διαθέσιμων προς πώληση watch ή buds ή ring με ταυτόχρονη αγορά ενός από τα συμβατά smartphones.

[4] H προσφορά στη σύνδεση ισχύει έως 31/12 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για μετατροπή καρτοκινητού σε σύνδεση 24μηνης δέσμευσης με 100% επιδότηση.

[5] H προσφορά XIAOMI με δώρο «G20 Lite Ασύρματη Σκούπα» ισχύει έως 04/01/02026 ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων και μόνο για το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ & germanos.gr.

[6] Η επέκταση εγγύησης για τις TV ισχύει έως τις 04/01. Όροι και προϋποθέσεις εδώ.

[7] Η προσφορά ισχύει μόνο σε φυσικά καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και αφορούν νέες συνδέσεις συμβολαίου (12μηνης ή 24μηνης διάρκειας) COSMOTE TV Cinema, Sports ή Full.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

200 χρόνια Γιόχαν Στράους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Εκτροπές ακόμα και μέσα από χωματόδρομους - Ουρές χιλιομέτρων σε επαρχιακές οδούς - Βίντεο

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

13:54ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Samsung Ανακοινώνει τους Νικητές του Πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “Solve for Tomorrow”

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: «Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του - Προσπαθεί να μάθει τον λόγο από την τράπεζα», λέει ο δικηγόρος του

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» μοίρασαν δώρα και χαμόγελα - Επισκέφθηκαν το Ιατρικό Αθηνών

13:35ΚΟΣΜΟΣ

«Φάκελος Επστάϊν»: Στη δημοσιότητα 11.000 ακόμη αρχεία - Ο Τραμπ είχε καταχωρισθεί σε 8 πτήσεις με το ιδιωτικό του αεροσκάφος

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Αγρότες πέταξαν σανό, γάλα και κρεμμύδια έξω από γραφεία βουλευτών

13:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη και ο Μέσι σε ρόλο του Άη Βασίλη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

13:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χουγκάζ, απομένει η Τσεντεβίτα Ολίμπια

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Απαγχονισμένος άνδρας εντοπίστηκε στα Μάσαρη

13:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας σε μια διαφορετική συζήτηση με φοιτητές: «Δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης»

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης - 124 εκ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκ. δικαιούχους

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Εισβολή μελών του Ρουβίκωνα στο δημαρχείο Ηλιούπολης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

08:49ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Φόβος και τρόμος για τους παραβάτες αλλά και για τα... παράνομα ζευγαράκια

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός «επιβίωσης» στις εθνικές οδούς - Οι εναλλακτικές και τα εμπόδια και οι προοπτικές αν ταξιδέψετε (Χάρτης)

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Αστρονομική ανακάλυψη του αιώνα: Ανακαλύφθηκε ένα νέο φεγγάρι που περιστρέφεται γύρω από τη Γη

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης: Πώς ο «Μουράτ» από τον Λίβανο της «έφαγε» 60.000 ευρώ

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τα Χριστούγεννα

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Βινς Ζαμπέλα: Νεκρός ο δημιουργός του Call of Duty - Η στιγμή που η Ferrari του συγκρούεται και τυλίγεται στις φλόγες

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Εισβολή μελών του Ρουβίκωνα στο δημαρχείο Ηλιούπολης - Βίντεο

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ