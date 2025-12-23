20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

20% επιστροφή της αξίας των χριστουγεννιάτικων αγορών τους (payzy cashback) κερδίζουν οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, στα φυσικά καταστήματα ή online στα cosmote.gr και germanos.gr, ολοκληρώνοντας τις αγορές τους με κάρτα payzy[1]. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2026 με ανώτατο όριο επιστροφής τα 500€ απευθείας στο payzy πορτοφόλι για αγορές συνολικής τελικής αξίας 149€ και άνω.

Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει μέσα από μια ευρεία γκάμα smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεων, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:

Το SAMSUNG Galaxy S 25 Ultra 5 G 12/256 GB , με οθόνη Dynamic AMOLED 2X9'' με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 200MP, στα 1499€ [2] και όφελος 30% σε Galaxy Wearables [3] με ταυτόχρονη αγορά.

Για να επωφεληθούν οι καταναλωτές από την προσφορά χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στο payzy και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να χρησιμοποιήσουν είτε την virtual χρεωστική payzy Visa κάρτα τους –εκδίδεται στο payzy app και προστίθεται στο digital wallet του κινητού (google pay & apple pay)- είτε την φυσική payzy Visa κάρτα.

[1] Εξαιρούνται τα iPhone. Όροι και προϋποθέσεις στα germanos.gr, cosmote.gr & στο payzy.gr .

[2] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Ισχύουν έως 31/12 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[3] To όφελος 30% σε Galaxy Wearables ισχύει έως 04/01/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων & εφαρμόζεται στην τιμή μόνο ενός εκ των διαθέσιμων προς πώληση watch ή buds ή ring με ταυτόχρονη αγορά ενός από τα συμβατά smartphones.

[4] H προσφορά στη σύνδεση ισχύει έως 31/12 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για μετατροπή καρτοκινητού σε σύνδεση 24μηνης δέσμευσης με 100% επιδότηση.

[5] H προσφορά XIAOMI με δώρο «G20 Lite Ασύρματη Σκούπα» ισχύει έως 04/01/02026 ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων και μόνο για το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ & germanos.gr.

[6] Η επέκταση εγγύησης για τις TV ισχύει έως τις 04/01. Όροι και προϋποθέσεις εδώ.

[7] Η προσφορά ισχύει μόνο σε φυσικά καταστήματα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και αφορούν νέες συνδέσεις συμβολαίου (12μηνης ή 24μηνης διάρκειας) COSMOTE TV Cinema, Sports ή Full.