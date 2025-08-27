Κοζάνη: Οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Πτολεμαΐδα

Ένα κίτρινο ΙΧ εντοπίστηκε στον δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας, να πηγαίνει στο αντίθετο ρεύμα.

Σήμερα το πρωί (27/08/2025), σύμφωνα με το kozanimedia.gr, οδηγοί παρατήρησαν ένα όχημα να κινείται αντίθετα στο ρεύμα προς Κοζάνη, ενώ κατευθυνόταν προς Πτολεμαϊδα.

Η τροχαία δέχθηκε κλήσεις από τους διερχόμενους οδηγούς, αφού ο κίνδυνος σοβαρού τροχαίου ήταν ορατός.

Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη στην είσοδο της Πτολεμαϊδας.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, πανικοβλήθηκε γιατί έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας συγγενικού της προσώπου.