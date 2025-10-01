Βουτιά του πληθωρισμού στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

Newsbomb

Βουτιά του πληθωρισμού στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Στο 2,2% στην ευρωζώνη
Αρχείου - In Time
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο 1,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά τον Σεπτέμβριο, ενώ το 2,2% άγγιξε στην ευρωζώνη.

Η χώρα μας κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο με 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), μετά τη Γαλλία που είχε 1,1% και την Κύπρο 0%.

Ακολούθησαν η Ισπανία με 3%, η Γερμανία με 2,4%.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:34ΚΟΣΜΟΣ

Κάσι Βεντούρα για Diddy: «Βλέπω εφιάλτες, φοβάμαι ότι θα θέλει εκδίκηση»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ύπουλη κακοκαιρία - Πώς επηρεάζουν οι ζεστές θάλασσες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

13:16ΥΓΕΙΑ

Πώς να βελτιώσετε την όρασή σας, σε κάθε ηλικία - Συμβουλές από έναν ειδικό

13:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025 - Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Μυλωνάκης εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική μετά την πίεσή μας

13:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συνάντηση Φλωρίδη με την Λάουρα Κοβέσι – Τι ζήτησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

13:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Το ερωτηματικό για Μεντιλίμπαρ και οι σκέψεις για ενδεκάδα

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

13:02ΦΑΡΜΑΚΟ

Η συμφωνία Τραμπ – Pfizer που παρακάμπτει τους δασμούς – Τι θα γίνει με τις τιμές των φαρμάκων

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Nετανιάχου «τζογάρει» με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Η ευκαιρία στο εξωτερικό και το ρίσκο σιο εσωτερικό

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με τα εικονικά τιμολόγια: Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στην εξάρθρωσή της - Δείτε πού είχαν κρύψει 499940 ευρώ σε μετρητά (video)

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Τατσόπουλος: «6 χρόνια πάνω από το χορτάρι»

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τζόλης έγινε ο νεότερος Έλληνας με 10 γκολ στην Ευρώπη

12:47LIFESTYLE

«Μεγάλη χίμαιρα»: Το καθηλωτικό τρέιλερ της σειράς που όλοι περιμένουμε

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Έβερεστ δεν είναι το υψηλότερο βουνό της Γης

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας - Εικόνες

12:28WHAT THE FACT

Θαμμένα για 325 εκατ. χρόνια, δύο αρχαία αρπακτικά αναδύονται από το μεγαλύτερο σπήλαιο του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας - Εικόνες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ύπουλη κακοκαιρία - Πώς επηρεάζουν οι ζεστές θάλασσες

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ