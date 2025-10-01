Βουτιά του πληθωρισμού στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Στο 2,2% στην ευρωζώνη
Σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού
Στο 1,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά τον Σεπτέμβριο, ενώ το 2,2% άγγιξε στην ευρωζώνη.
Η χώρα μας κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο με 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), μετά τη Γαλλία που είχε 1,1% και την Κύπρο 0%.
Ακολούθησαν η Ισπανία με 3%, η Γερμανία με 2,4%.
