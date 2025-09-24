Σούπερ μάρκετ: Έρχονται νέες μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, οι τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ αναμένεται να μειωθούν τουλάχιστον κατά 5%. Η πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί την τρίτη εφαρμογή του μέτρου της εθελοντικής μείωσης τιμών, έχει ως στόχο να συμπεριλάβει στους καταλόγους της πάνω από 1.000 κωδικούς προϊόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτικές εταιρείες καταρτίζουν τις λίστες με τα προϊόντα, ανταποκρινόμενες στην πρόσκληση του υπουργού Ανάπτυξης. Η μείωση των τιμών θα γίνει με βάση την τιμή τιμοκαταλόγου, ενώ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα συμμετάσχουν και αυτές προσφέροντας επιπλέον έκπτωση σε κάθε κωδικό.

Ποια προϊόντα θα συμπεριληφθούν

Ο στόχος για τους 1.000 κωδικούς είναι φιλόδοξος, δεδομένου ότι στην προηγούμενη φάση είχαν ενταχθεί 705. Στη νέα λίστα, όπως αναφέρει το ERTNews, θα περιλαμβάνονται κυρίως τυποποιημένα τρόφιμα, όπως ζυμαρικά, όσπρια, κατεψυγμένα λαχανικά, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Παράλληλα, οι μειώσεις θα αφορούν και σε προϊόντα όπως σοκολατοειδή, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βρεφικές πάνες. Στην πρωτοβουλία θα συμμετάσχουν τόσο προμηθευτές όσο και σούπερ μάρκετ με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στα σούπερ μάρκετ για την εφαρμογή του νέου Κώδικα Δεοντολογίας, μετά από καταγγελίες για παραπλανητικές προσφορές.

