Παντελιάδης: Tα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν άλλο να επιδοτούν τις τιμές

Tα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν άλλο να επιδοτούν τις τιμές, δήλωσε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, παρά τις συνεχείς αυξήσεις που διαπιστώνουν οι καταναλωτές.

Ο κ. Παντελιάδης ωστόσο δηλώνει τη δυσαρέσκειά του για τα παρεμβατικά μέτρα εκ μέρους της κυβέρνησης, τονίζοντας πως ο κλάδος δεν μπορεί να σηκώσει άλλο το βάρος της επιδότησης των τιμών. Εκτίμησε δε πως τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ μικρά και πως απειλείται ανοιχτά η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του χώρου.

«Δεν υπάρχουν περιθώρια τα σούπερ μάρκετ να επιδοτήσουν άλλο τις τιμές. Βοηθήσαμε τον καταναλωτή όσο μπορέσαμε. Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο η επιβίωση επιχειρήσεων τίθεται σε κίνδυνο» είπε και πρόσθεσε: «Οι τιμές τα προηγούμενα χρόνια ανέβηκαν όχι επειδή ανέβηκε η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ. Αντιθέτως η κερδοφορία έπεσε».

«Τα σουπερ μάρκετ φαίνεται να παίρνουν πάρα πολλά χρήματα αλλά στους ισολογισμούς τους αποδεικνύεται ότι το περιθώριο κέρδους τους είναι πολύ μικρό. Για κάθε ένα ευρώ που αγοράζει ο καταναλωτής, τα σούπερ μάρκετ έχουν προ φόρων κέρδη μόλις 1,2 λεπτά», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση της ΕΣΕΕ για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου.

«Είναι αδύνατον να πορευτούμε με παρεμβατικά μέτρα», πρόσθεσε και τόνισε ακόμη πως το θέμα των 1.000 κωδικών προϊόντων για τα οποία ζητά μειώσεις το υπουργείο Ανάπτυξης, «είναι μεγάλη ιστορία. Μόνα τους τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να το υλοποιήσουν, θα ήταν ανούσιο. Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή των προμηθευτών και πιστεύουμε πως θα το στηρίξουν, αλλά είναι αδύνατον να πορευτούμε με τέτοια παρεμβατικά μέτρα».