«Πικρός» ο καφές: Φτάνει τα 7,5 ευρώ όταν σερβίρεται σε κατάστημα - Στα ύψη το μηνιαίο κόστος

Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν να παίρνουν τον πρωινό καφέ στο χέρι όμως αθροιστικά για τον μήνα το έξοδο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο.

Την ίδια ώρα, στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων εστίασης ο κόσμος είναι πολύ λιγότερος, ενώ το κόστος παραμένει... δυσβάσταχτο.

Ακόμα και ο ένας, απαραίτητος καφές την ημέρα, στο χέρι, είναι ένα υπολογίσιμο κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, που μπορεί να εκτοξεύσει τα ετήσια έξοδα.

Εβδομαδιαίο κόστος: 17,5€ – 26,6€

Μηνιαίο κόστος: 75€ – 114€

Ετήσιο κόστος: 912€ – 1387€

Σήμερα κατά μέσο όρο στα καταστήματα εστίασης ο καφές πωλείται:

Take away: 2,50 – 3,80€

Σερβιριζόμενος: 5,50 – 7,50€

Αν και σε αρκετές περιοχές εντοπίζονται και σε ακόμα πιο τσιμπημένες τιμές.

Όμως και ο καφές από το σπίτι είναι, πια, πανάκριβος, αφού και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε τον Αύγουστο διψήφιο ποσοστό αύξησης, κατά 18,5%.

Στα ράφια σήμερα πωλούνται:

Ελληνικός: 26 €/κιλό

Στιγμιαίος: 71 €/κιλό

Φίλτρου: 40€/κιλό

Τα άσχημα μαντάτα για μία καθημερινή συνήθεια φαίνεται πως δεν σταματούν εδώ.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ ζητά την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς, τα στοιχεία που προκύπτουν από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προμηνύουν νέες ανατιμήσεις μέσα στο φθινόπωρο, αφού ήδη η πρώτη ύλη αυξήθηκε επιπλέον κατά 50%.

