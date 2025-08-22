Ακρίβεια: Στα ύψη η τιμή του καφέ – Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τον χειμώνα

Ο καφές στο χέρι, η νέα μόδα που δημιούργησε η ανάγκη, αποτελεί τη μόνη προσιτή σε όλα τα βαλάντια λύση.

Ένας καφές στο χέρι σε πλαστικό ποτηράκι κοστίζει πολύ λιγότερο από οποιοδήποτε σερβιριζόμενο ρόφημα στην καφετέρια ή ακόμα και στο παραδοσιακό καφενείο.

Η τιμή κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή:

– Take away ή delivery: 2.20 – 2.70€

– Σε κατάστημα εστίασης: 4.50 – 6€

– Στην παραλία: 4 – 7€

Και ο καφές ωστόσο που φτιάχνουμε στο σπίτι, αποτελεί πλέον ένα υπολογίσιμο έξοδο, αφού μετά και την αύξηση 25% στη διεθνή τιμή του προϊόντος, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την ανηφόρα.

Τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, στην κατηγορία είδη πρωινού και ροφήματα καταγράφηκαν αυξήσεις 8,40%.

Οι καταναλωτές σήμερα αγοράζουν τον καφέ από τα ράφια σε τιμές που προκαλούν ζάλη:

– Ελληνικός: 20 – 26,55€/ κιλό

– Στιγμιαίος: 46 – 71 €/ κιλό

– Φίλτρου: 25 – 29,90€/ κιλό

Στο άμεσο μέλλον δεν διαφαίνεται βελτίωση της κατάστασης, καθώς η μείωση της παγκόσμιας παραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης, πιέζει τις τιμές του καφέ προς τα πάνω και οι προβλέψεις για τον χειμώνα που έρχεται είναι δυσοίωνες.