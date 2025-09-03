Η ακρίβεια δεν προσπέρασε ούτε τη Βουλή - Καφές-φαρμάκι και αυξήσεις έως και 30% στο κυλικείο

Αντιμέτωποι με μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων στο κυλικείο και το εστιατόριο, οι βουλευτές και οι εργαζόμενοι στη Βουλή.



Η επιστροφή στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα δεν ήταν και η καλύτερη για τους βουλευτές, αλλά και για τους εργαζόμενους στη Βουλή, καθώς ο πρώτος καφές της χρονιάς αποδείχτηκε... πικρός, λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων.



Η ακρίβεια που πλήττει το σύνολο των πολιτών, φαίνεται πως δεν προσπέρασε ούτε τη Βουλή και οι συνέπειές της έγιναν αισθητές απότομα από όσους επισκέπτονταν το κυλικείο και το εστιατόριο.





Οι αυξήσεις πάντως ήταν αρκετά απότομες, γεγονός που επέτεινε την ένταση που δημιουργήθηκε κατά τις πρώτες ημέρες της επαναλειτουργίας της.



Ενδεικτικά, ένα λίτρο νερό από 0,80 λεπτά κοστίζει πλέον 1,5 ευρώ, ο ελληνικός καφές από 1 ευρώ πήγε στο 1,5 και ο καφές φίλτρου από περίπου 1,80 αυξήθηκε στα 2,40 ευρώ. Μάλιστα, ένα κεσεδάκι γιαούρτι το οποίο κόστιζε 1 ευρώ και πλέον πωλείται στα 3.



Στο εστιατόριο τα μοσχαρίσια μπιφτέκια black angus από 8,10 έφτασαν τα 10 ευρώ, τα κοτομπιφτέκια σχάρας από 5,60 πήγαν στα 6,30 ευρώ, ενώ οι γίγαντες πλακί έφτασαν τα 5 ευρώ.



Συνολικά, εκτιμάται ότι η αύξηση στις τιμές αγγίζει κατά μέσο όρο το 30%.



Πάντως, το θέμα που είχε προκύψει με τους εργαζομένους στα κυλικεία της Βουλής και στο εστιατόριο, οι οποίοι κλήθηκαν να υπογράψουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τελικά λύθηκε με παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος εξασφάλισε τις συμβάσεις αορίστου χρόνου για τους υπαλλήλους.

Η ακρίβεια πλήττει τη Βουλή με το κυλικείο και το εστιατόριο της sooc





Σημειώνεται πάντως, ότι οι αυξήσεις στα προϊόντα δεν επηρεάζουν μόνο τους βουλευτές, αλλά και εκατοντάδες εργαζόμενους, δημοσιογράφους και συνεργάτες προσώπων που σχετίζονται με τη Βουλή.



Το κυλικείο «διαχειρίζεται» Γιαννιώτης επιχειρηματίας ο οποίος ανανέωσε τη σύμβαση που είχε με τη Βουλή, και έχει αναλάβει τα κυλικεία στο Μποδοσάκειο και στο Καπνεργοστάσιο, ενώ ενδεχομένως ο ίδιος να επαναλειτουργήσει και το κυλικείο του δεύτερου ορόφου της Βουλής το οποίο είχε κλείσει κατά την περίοδο της πανδημίας.