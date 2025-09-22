Ακρίβεια: «Ασφυξία» από τις τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια
Επιμένει να είναι υψηλά ο ελληνικός πληθωρισμός
Η ακρίβεια αποτελεί το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.
Από στοιχεία της Eurostat προκύπτει πως η πορεία του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη είναι:
- Σεπτέμβριος 2024: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 1,7%
- Δεκέμβριος 2024: Ελλάδα 2,9% Ευρωζώνη 2,4%
- Ιανουάριος 2025: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 2,5%
- Μάρτιος 2025: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 2,2%
- Μάιος 2025: Ελλάδα 3,3% Ευρωζώνη 1,9%
- Ιούλιος 2025: Ελλάδα 3,7% Ευρωζώνη 2,0%
- Αύγουστος 2025: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 2,0%
Σύμφωνα με δεδομένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, επιμένει να είναι υψηλά ο ελληνικός πληθωρισμός:
- 2025 Ελλάδα 3,1% (2,5%) Ευρωζώνη 2,1%
- 2026 Ελλάδα 2,6% (2,1%) Ευρωζώνη 1,7%
Ενώ, για τον Αύγουστο του 2025 ήταν ακριβότερη η Ελλάδα από τη Ευρωζώνη
- Τρόφιμα Ελλάδα 2,6% Ευρωζώνη 2,4%
- Ενοίκια Ελλάδα 10,9% Ευρωζώνη 2,9%-
- Ηλεκ. ρεύμα Ελλάδα 7,7% Ευρωζώνη -0,5%
- Υπηρεσίες Ελλάδα 4,9% Ευρωζώνη 3,1%
