Ακρίβεια: «Ασφυξία» από τις τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια

Η ακρίβεια αποτελεί το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Από στοιχεία της Eurostat προκύπτει πως η πορεία του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη είναι:

Σεπτέμβριος 2024: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 1,7%

Δεκέμβριος 2024: Ελλάδα 2,9% Ευρωζώνη 2,4%

Ιανουάριος 2025: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 2,5%

Μάρτιος 2025: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 2,2%

Μάιος 2025: Ελλάδα 3,3% Ευρωζώνη 1,9%

Ιούλιος 2025: Ελλάδα 3,7% Ευρωζώνη 2,0%

Αύγουστος 2025: Ελλάδα 3,1% Ευρωζώνη 2,0%

Σύμφωνα με δεδομένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, επιμένει να είναι υψηλά ο ελληνικός πληθωρισμός:

2025 Ελλάδα 3,1% (2,5%) Ευρωζώνη 2,1%

2026 Ελλάδα 2,6% (2,1%) Ευρωζώνη 1,7%

Ενώ, για τον Αύγουστο του 2025 ήταν ακριβότερη η Ελλάδα από τη Ευρωζώνη

Τρόφιμα Ελλάδα 2,6% Ευρωζώνη 2,4%

Ενοίκια Ελλάδα 10,9% Ευρωζώνη 2,9%-

Ηλεκ. ρεύμα Ελλάδα 7,7% Ευρωζώνη -0,5%

Υπηρεσίες Ελλάδα 4,9% Ευρωζώνη 3,1%

