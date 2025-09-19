Τσιόδρας για φαινόμενα αισχροκέρδειας: «Ο καταναλωτής να προστατευτεί από παραπλανητικές πρακτικές»

Με ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Δημήτρης Τσιόδρας ζητά μέτρα για την αντιμετώπιση παραπλανητικών πρακτικών που παρατηρούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μείωσης της ποσότητας προϊόντων, ενώ η τιμή παραμένει ίδια ή αυξάνεται.

Συγκεκριμένα, ερωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να ενισχύσει το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τέτοιες μεταβολές στην ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται πρακτικές μείωσης της ποσότητας, του μεγέθους ή σύνθεσης των προϊόντων ενώ παράλληλα, η τιμή τους παραμένει αμετάβλητη ή και αυξάνεται.

Σημειώνει ενδεικτικά ότι σε πανευρωπαϊκή έρευνα της Κομισιόν, «το 74% των ερωτώμενων καταναλωτών στις χώρες της Ένωσης απάντησε ότι η ποσότητα ή το μέγεθος ενός συσκευασμένου προϊόντος μειώθηκε ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια ή και αυξήθηκε, ενώ σύμφωνα με το 52%, τα συστατικά και η ποιότητα ενός συσκευασμένου προϊόντος υποβαθμίστηκαν ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια ή και αυξήθηκε».

Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται συχνά από ορισμένες εταιρείες για να αντιμετωπίσουν το κόστος παραγωγής χωρίς να αυξηθεί άμεσα η τιμή λιανικής και συμπληρώνει ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές για την αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών.

Τέλος, τονίζει την ανάγκη η Κομισιόν να υποστηρίξει τις αρμόδιες αρχές προς την κατεύθυνση του εντοπισμού και αντιμετώπισης τέτοιων πρακτικών.

Η ερώτηση:

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς σκοπεύει να ενισχύσει το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τέτοιες μεταβολές στην ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων;