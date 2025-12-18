Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές - Πότε ανοίγει το TAXIS - Ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4%

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών εισέρχεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2026, με το υπουργείο Οικονομικών να θέτει αυστηρά χρονοδιαγράμματα και να διευρύνει τη λίστα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου, Όμηρο Τσάπαλο, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026. Κάτι τέτοιο κρίνεται ως αναγκαίο καθώς η παγιωμένη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου φέτος πέφτει Κυριακή.

Το «κλειδωμένο» τετράμηνο και οι εκπτώσεις

Το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπάρξει περιθώριο παρατάσεων, με την καταληκτική ημερομηνία να παραμένει η 15η Ιουλίου. Για τους συνεπείς φορολογούμενους που θα επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του φόρου, προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση που λειτουργεί ως κίνητρο για την πρόωρη υποβολή:

Έκπτωση 4%: Για υποβολή δήλωσης έως τις 30 Απριλίου.

Έκπτωση 3%: Για υποβολή δήλωσης έως τις 15 Ιουνίου.

Έκπτωση 2%: Για υποβολή δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου.

Ο φόρος εισοδήματος θα μπορεί να εξοφληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Διεύρυνση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων

Η μεγάλη καινοτομία για το 2026 αφορά την επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,2 εκατομμύριο. Πέρα από τους μισθωτούς με μία πηγή εισοδήματος, στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ μπαίνουν πλέον:

Μισθωτοί με επιπλέον εισοδήματα: Όσοι διαθέτουν έσοδα από ενοίκια ή εργάζονται παράλληλα με «μπλοκάκι». Ελεύθεροι επαγγελματίες: Εξετάζεται η ένταξη συγκεκριμένων κλάδων ή κατηγοριών βάσει τζίρου.

«Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι μέχρι το 2027-2028 όλες οι φορολογικές δηλώσεις να είναι προσυμπληρωμένες», υπογράμμισε ο κ. Τσάπαλος, δίνοντας το στίγμα της πλήρους ψηφιοποίησης της φορολογικής διαδικασίας.

