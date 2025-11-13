Εφορία: Οι 5 SOS ενέργειες για λιγότερους φόρους το 2026 - Τι να κάνετε μέχρι τέλους του χρόνου

Με στρατηγικές κινήσεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να προετοιμαστούν από σήμερα για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 και να γλυτώσουν σημαντικά ποσά.

Χαρακτηριστικά, οι φορολογούμενοι χρειάζεται να κάνουν πέντε ενέργειες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 προκειμένου για να έχουν όφελος στο εκκαθαριστικό.

Να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τις διαδικασίες πώλησης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να εισπράξουν εντός του 2025 τα τιμήματα που έχουν συμφωνήσει με τους αγοραστές, να έχουν διαθέσιμα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και να μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την κάλυψη τεκμηρίων στις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε εντός του 2025 ο φορολογούμενος από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του μπορεί να αξιοποιηθεί στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει το 2026 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψει σε βάρος του εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων της εφορίας. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2025 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.

Να ολοκληρώσουν πριν από τη λήξη του έτους τη σύναψη δανείων καταναλωτικών ή στεγαστικών, για να μπορούν να καλύψουν μεγάλα ποσά τεκμηρίων για σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα ποσά των δανείων που λαμβάνει ο φορολογούμενος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετων διαφορών φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων της εφορίας. Η σύναψη δανείου με τραπεζικό ίδρυμα αποδεικνύεται από το κείμενο της σχετικής σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον φορολογούμενο, ενώ η σύναψη δανείου με ιδιώτη αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί.

Να προχωρήσουν στην υποβολή δηλώσεων φόρου γονικής παροχής-δωρεάς για χρηματικά ποσά που έλαβαν το 2025 από τους γονείς τους ή από άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Τα ποσά που εισέπραξε το 2025 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψει λόγω τεκμηρίων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να γίνει δεκτό αυτόματα, χωρίς κανένα έλεγχο από την Φορολογική Διοίκηση το ότι ο φορολογούμενος εισέπραξε εντός του 2025 τέτοια ποσά, θα πρέπει η σχετική φορολογική δήλωση να έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την είσπραξή τους μέσα στο 2025 ή το αργότερο μέχρι τις 31-12-2025. Με φετινή εγκύκλιο της ΑΑΔΕ έγινε επίσης δεκτό ότι οι χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές αναγνωρίζονται από την Φορολογική Διοίκηση για την κάλυψη τεκμηρίων αγοράς περιουσιακών στοιχείων ακόμη κι αν οι σχετικές δηλώσεις φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς υποβληθούν εκπρόθεσμα ή μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο, σε κάθε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια φορολογική αρχή θα διενεργήσει έλεγχο στον φορολογούμενο για να επαληθεύσει εάν όντως το χρηματικό ποσό της γονικής παροχής ή της δωρεάς δόθηκε σ’ αυτόν μέσα στο 2025 και πριν πραγματοποιήσει τη δαπάνη που θεωρείται τεκμήριο. Προκειμένου δε ο φορολογούμενος να είναι σε θέση να αποδείξει αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να έχει μεριμνήσει ώστε το ποσό της δωρεάς να τού έχει δοθεί μέσω μεταφοράς από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Ποιες δαπάνες «διπλασιάζονται»

Να πληρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών και να κρατήσουν τις αποδείξεις που θα τους εκδώσουν, για να εξασφαλίσουν έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 2.200 ευρώ στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλουν το 2026. Από το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου εκπίπτει το 30% των δαπανών για πληρωμές αμοιβών προς 22 συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών. Η έκπτωση επί του εισοδήματος παρέχεται σε κάθε φορολογούμενο, ο οποίος από την 1η-1-2025 έως την 31η-12-2025 έχει πληρώσει ή πρόκειται να πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.) ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς τις ακόλουθες 22 κατηγορίες επαγγελματιών:

* Κτηνιάτρους

* Υδραυλικούς

* Ψυκτικούς

* Συντηρητές θέρμανσης

* Ηλεκτρολόγους

* Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων

* Ξυλουργούς

* Επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ.

* Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες σκυροδέματος

* Κομμωτές, κουρείς

* Αισθητικούς και ιδιοκτήτες καταστημάτων ομορφιάς

* Εργολάβους κηδειών

* Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μασάζ

* Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

* Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

* Φωτογράφους

* Σχολάρχες χορού, χοροδιδασκάλους

* Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

* Επιτηδευματίες που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

* Επαγγελματίες της υγείας που παρέχουν προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

* Δικηγόρους

* Ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς.

Υπολογισμός

Η έκπτωση υπολογίζεται με αφαίρεση του 30% των δαπανών προς τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων και επιτηδευματιών από το φορολογητέο εισόδημα. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύψει για τους φορολογούμενους οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 44%).

Ειδικότερα, από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, οι φορολογούμενοι θα γλυτώσουν φόρο:

έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ

έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

