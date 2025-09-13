Γονικές παροχές και δωρεές: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρήματων – Τι ισχύει για τα δώρα

Οι γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ ανάμεσα σε στενούς συγγενείς (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) είναι αφορολόγητες, υπό τον όρο ότι πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά.

Η εφορία μπορεί να εκλάβει κάθε μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε λογαριασμό τρίτου ως γονική παροχή ή δωρεά, εφόσον δεν έχει δηλωθεί και δικαιολογηθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου.

Πολλοί φορολογούμενοι την έχουν πατήσει και έχουν πιαστεί στις «παγίδες» των αφορολόγητων χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών και εκ των υστέρων βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με φόρους και πρόστιμα.

Δωρεές που καταλήγουν με… φόρο

Χρήση ποσών κοινών λογαριασμών (δεν έχουν συνεισφέρει)

Χρήση διαδοχικών μεταφορών από διαφορετικούς βαθμούς συγγένειας ( πχ τέκνο σε γονέα και μετά ο γονέας στο άλλο τέκνο)

Τι ισχύει φορολογικά για πληρωμές μέσω iris μεταξύ φίλων σε φαγητά και ποτά

– 3,8 εκ πολίτες χρησιμοποιούν το IRIS, συνολικής αξίας πάνω από 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜA: Ένας πληρώνει τον λογαριασμό και οι υπόλοιπο 3 στέλνουν τα χρήματα που τους αναλογούν μέσω IRIS, έχει φόρο;

Καλό θα ήταν να έχει μια αιτιολογία στη συναλλαγή (φαγητό, καφές, δώρο) και να έχει τη σχετική απόδειξη ή να έχει τη πληρωμή του λογαριασμού

– Αν γίνονται μεταφορές μέσω IRIS συχνά και μεγαλύτερων ποσών 300€-400€ μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα και να φορολογηθεί.

Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myProperty ενώ σε επόμενη φάση ακολουθεί έλεγχος της συναλλαγής από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες. Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή τότε ο φορολογούμενος εάν δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά η Εφορία προχωρά στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό.

Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς με συντελεστή 10% ή 20% ή 40% (ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας).

Φορολογούνται τα δώρα του γάμου

– Με το γράμμα του νόμου φορολογούνται βάσει του άρθρου 56 του νόμου 4839/21

Για τυχόν αποφυγή του φόρου σε περίπτωση ελέγχου καλό θα ήταν να υπάρχουν τα εξής:

Α) Λίστα με καλεσμένους

Β) Στην αιτιολογία της τραπεζικής κατάθεσης να αναγράφει δώρο γάμου

Γ) Να σχετίζεται η ημερομηνία κατάθεσης με την ημερομηνία γάμου με μια μικρή απόκλιση

Διαβάστε επίσης