Φορολογικές δηλώσεις: Τι ισχύει με τα πρόστιμα - Ποιοι θα πληρώσουν έως 500 ευρώ

Διευκρινίσεις με εγκύκλιό της έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Φορολογικές δηλώσεις: Τι ισχύει με τα πρόστιμα - Ποιοι θα πληρώσουν έως 500 ευρώ
Αναλυτικές διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων στις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ και για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων που εξαιρούνται από τα πρόστιμα αυτά περιλαμβάνει εγκύκλιος που εξέδωσε πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο:

1 Για κάθε παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος που διαπράττεται από μη υπόχρεο τήρησης λογιστικού συστήματος (από μη επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία) επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Εξαιρείται και δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ κάθε παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, εφόσον από τη δήλωση αυτή δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή ή εφόσον το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

2 Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δήλωσης (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό), επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο 100 ευρώ.

3 Για την παράβαση της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις των ετών αυτών επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που σε κάποιο/α από τα έτη περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για καθένα από τα έτη αυτά.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον υπουργό Οικονομικών.

4 Σε φορολογούμενους που υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση αν είναι επιχειρηματίες υπόχρεοι τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 500 ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Εξαιρούνται από τα πρόστιμα αυτά οι δηλώσεις που υποβάλλονται στις φορολογίες κεφαλαίου και οι δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή των οποίων επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο 100 ευρώ.

Αν, όμως, πρόκειται για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ που έπεται εμπρόθεσμης αρχικής ή για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

