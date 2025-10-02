Μείωση τιμών 5% σε 1.000 κωδικούς σουπερ μάρκετ - Πότε θα ξεκινήσει

Αν και ο στόχος ήταν η μείωση τιμής να γίνει σε 1.000 κωδικούς, εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ εκτιμούν ότι θα είναι περισσότεροι και ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τους 1.200, καθώς θα περιληφθούν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Newsbomb

Μείωση τιμών 5% σε 1.000 κωδικούς σουπερ μάρκετ - Πότε θα ξεκινήσει
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι μειώσεις τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς, που εθελοντικά θα κάνουν οι προμηθευτικές εταιρίες και το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας καθορίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου και ήδη οι λίστες με τα προϊόντα που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχουν αρχίσει να καταρτίζονται.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», στόχος είναι να αποσταλούν στα σούπερ μάρκετ και στο υπουργείο Ανάπτυξης το αργότερο έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ώστε την αμέσως επόμενη μέρα ή την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου να αποτυπωθούν και στα ράφια. Αλλωστε, οι αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων δηλώνουν έτοιμες να «στήσουν» τα είδη μειωμένης τιμής στις προθήκες και να τοποθετήσουν και τα ειδικά ταμπελάκια, τα οποία δεν θα είναι ενιαία, αλλά θα διαφέρουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους, ώστε να καλύψει και τις εορτές των Χριστουγέννων, ενώ ο υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος, ζήτησε, αν υπάρχουν τα περιθώρια, να την παρατείνουν για ακόμα δύο μήνες, έως και τον Φεβρουάριο του 2026, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.

Ανταγωνισμός

Αν και ο στόχος ήταν η μείωση τιμής να γίνει σε 1.000 κωδικούς, εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ εκτιμούν ότι θα είναι περισσότεροι και ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τους 1.200, καθώς θα περιληφθούν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό της μείωσης, θα είναι τουλάχιστον 5% από τις προμηθευτικές εταιρίες και σε αυτό θα προστεθεί επιπλέον έκπτωση που θα κάνει η κάθε αλυσίδα, καθώς ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η έκπτωση μπορεί να φτάσει ακόμα και το 10%.

Συστάσεις

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι θετική και αναγκαία και κάλεσε για μία ακόμα φορά τις εταιρίες να μειώσουν το κέρδος τους. «Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών. Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην ευρωζώνη. Ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Εφαρμογή του μέτρου τουλάχιστον για 30 ημέρες
Ως προς τα επιμέρους στοιχεία για την εφαρμογή του μέτρου, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κωδικοί που θα προσφέρονται σε χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να μείνουν στο ράφι τουλάχιστον για 30 ημέρες και σε περίπτωση που αποσυρθούν κάποιοι θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους. Ωστόσο, όταν συμπληρωθούν οι 30 ημέρες, θα πρέπει να φύγει το σχετικό ταμπελάκι από το ράφι, ώστε να μην προσκρούει στον Κώδικα Δεοντολογίας, που προβλέπει ότι οι προσφορές πρέπει να γίνονται με βάση τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Παρ’ όλα αυτά, το προϊόν θα συνεχίσει να πωλείται σε μειωμένη τιμή.

Επιβράδυναν οι αυξήσεις στα είδη διατροφής

Οι ανατιμήσεις, πάντως, στα τρόφιμα είναι περιορισμένες, καθώς, πέρα από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής στην Ελλάδα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 1,4% από 2,4%, τον προηγούμενο μήνα έρευνα του ΙΕΛΚΑ έδειξε ότι η χώρα μας έχει τον 4ο χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα μεταξύ των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε επίπεδο οκταμήνου.

Ως προς τις κατηγορίες τροφίμων που παρουσιάζουν χαμηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο οκτάμηνο συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα είναι οι εξής:

* ψωμί και τα δημητριακά: 1% έναντι 1,9%

* γαλακτοκομικά: 0,2% έναντι 4,6%

* λίπη και έλαια: -20,3% έναντι 6%

* γλυκά: 6,5% έναντι 7,5%

* λοιπά τρόφιμα: 1,2% έναντι 1,3%

* μη αλκοολούχα ποτά 6,4% έναντι 8,5%

Αλμυρά…

Αντίθετα, η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Ενωση στα φρούτα (19,2% έναντι 9,5%) και τα λαχανικά (0,4% έναντι 0,3%).

Τέλος, όσον αφορά στα κρέατα που παρουσιάζουν έντονες πληθωριστικές τάσεις το τελευταίο διάστημα, λόγω της μείωσης της παραγωγής, στην Ελλάδα καταγράφεται πληθωρισμός 7,5% για το νωπό κρέας έναντι 4,5% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Ειδικά, στο νωπό βόειο κρέας η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις (15,7%) και βρίσκεται στη 10η θέση. Η Γαλλία καταγράφει τη χαμηλότερη αύξηση με 6%, ενώ η Ολλανδία την υψηλότερη αύξηση με 29,8%.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 2-1: Ο Κοβάσεβιτς «πλήγωσε» ξανά την «Ένωση» - Δείτε τα γκολ (βιντεο)

23:06WHAT THE FACT

Αντίο 25η Δεκέμβρη: Ποια χώρα ξεκίνησε από τώρα τους εορτασμούς για τα Χριστούγεννα

23:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ στην Πανόρμου

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα - «Δεν θα το ξανακάνω», είπε για τις υπερπτήσεις drones στην Ευρώπη

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

22:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση τιμών 5% σε 1.000 κωδικούς σουπερ μάρκετ - Πότε θα ξεκινήσει

22:50ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Επί 12 ώρες αναχαίτιζαν σκάφη οι IDF - Περισσότερες από 400 συλλήψεις

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινή ώρα 2025: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

22:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Είμαστε απογοητευμένοι – Είναι άδικο για τα παιδιά»

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας 2025: Τι απαγορεύεται από τον Νόμο - Τα πρόστιμα

22:27WHAT THE FACT

Νόμισμα «θησαυρός»: Ένα σπάνιο 2ευρω που θα σας αποφέρει πολλά χρήματα αν το έχετε

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η κάθοδος της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

22:17ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν το άγνωστο σύμπτωμα του καρκίνου εμφανίζεται ενώ κοιμάστε

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Προετοιμάζεται για πόλεμο η Γερμανία: Ετοιμάζει σχέδιο μαζικής εκκένωσης τραυματιών στρατιωτών

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (02/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.600.000 ευρώ

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ρούτε: Κινδυνεύουμε - Πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν Ρώμη, Λονδίνο, Άμστερνταμ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο μετά την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραήλ - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

21:51LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι η «ρήτρα κοκαΐνης» που είχε βάλει στο προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Κιθ Έρμπαν

23:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ στην Πανόρμου

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε οικογένεια ενοικιαστών στην Άνοιξη: Νέα ντοκουμέντα για τον άγριο ξυλοδαρμό - Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Προετοιμάζεται για πόλεμο η Γερμανία: Ετοιμάζει σχέδιο μαζικής εκκένωσης τραυματιών στρατιωτών

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεψύχησε στα χέρια μου»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον Βασίλη Παϊτέρη: Δεν θα μπει φυλακή ο τραγουδιστής

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

12:13ME TO N & ME TO Σ

Τι θα γίνει αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι…

21:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ρούτε: Κινδυνεύουμε - Πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν Ρώμη, Λονδίνο, Άμστερνταμ

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονομερής ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ - Η άγνωστη σύσκεψη του 2012 και γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε την ιδέα: Η αποκάλυψη στο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα - «Δεν θα το ξανακάνω», είπε για τις υπερπτήσεις drones στην Ευρώπη

19:16LIFESTYLE

«Συλλάβετε όλους τους πλαστικούς χειρουργούς του Χόλιγουντ» - Χαμός μετά την εμφάνιση της Jennifer Lawrence στο Παρίσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ