Μείωση τιμών 5% σε 1.000 κωδικούς σουπερ μάρκετ - Πότε θα ξεκινήσει

Εως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι μειώσεις τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς, που εθελοντικά θα κάνουν οι προμηθευτικές εταιρίες και το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας καθορίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου και ήδη οι λίστες με τα προϊόντα που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχουν αρχίσει να καταρτίζονται.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», στόχος είναι να αποσταλούν στα σούπερ μάρκετ και στο υπουργείο Ανάπτυξης το αργότερο έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ώστε την αμέσως επόμενη μέρα ή την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου να αποτυπωθούν και στα ράφια. Αλλωστε, οι αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων δηλώνουν έτοιμες να «στήσουν» τα είδη μειωμένης τιμής στις προθήκες και να τοποθετήσουν και τα ειδικά ταμπελάκια, τα οποία δεν θα είναι ενιαία, αλλά θα διαφέρουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους, ώστε να καλύψει και τις εορτές των Χριστουγέννων, ενώ ο υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος, ζήτησε, αν υπάρχουν τα περιθώρια, να την παρατείνουν για ακόμα δύο μήνες, έως και τον Φεβρουάριο του 2026, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.

Ανταγωνισμός

Αν και ο στόχος ήταν η μείωση τιμής να γίνει σε 1.000 κωδικούς, εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ εκτιμούν ότι θα είναι περισσότεροι και ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τους 1.200, καθώς θα περιληφθούν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό της μείωσης, θα είναι τουλάχιστον 5% από τις προμηθευτικές εταιρίες και σε αυτό θα προστεθεί επιπλέον έκπτωση που θα κάνει η κάθε αλυσίδα, καθώς ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η έκπτωση μπορεί να φτάσει ακόμα και το 10%.

Συστάσεις

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι θετική και αναγκαία και κάλεσε για μία ακόμα φορά τις εταιρίες να μειώσουν το κέρδος τους. «Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών. Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην ευρωζώνη. Ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Εφαρμογή του μέτρου τουλάχιστον για 30 ημέρες

Ως προς τα επιμέρους στοιχεία για την εφαρμογή του μέτρου, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κωδικοί που θα προσφέρονται σε χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να μείνουν στο ράφι τουλάχιστον για 30 ημέρες και σε περίπτωση που αποσυρθούν κάποιοι θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους. Ωστόσο, όταν συμπληρωθούν οι 30 ημέρες, θα πρέπει να φύγει το σχετικό ταμπελάκι από το ράφι, ώστε να μην προσκρούει στον Κώδικα Δεοντολογίας, που προβλέπει ότι οι προσφορές πρέπει να γίνονται με βάση τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Παρ’ όλα αυτά, το προϊόν θα συνεχίσει να πωλείται σε μειωμένη τιμή.

Επιβράδυναν οι αυξήσεις στα είδη διατροφής

Οι ανατιμήσεις, πάντως, στα τρόφιμα είναι περιορισμένες, καθώς, πέρα από τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής στην Ελλάδα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 1,4% από 2,4%, τον προηγούμενο μήνα έρευνα του ΙΕΛΚΑ έδειξε ότι η χώρα μας έχει τον 4ο χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα μεταξύ των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε επίπεδο οκταμήνου.

Ως προς τις κατηγορίες τροφίμων που παρουσιάζουν χαμηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο οκτάμηνο συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα είναι οι εξής:

* ψωμί και τα δημητριακά: 1% έναντι 1,9%

* γαλακτοκομικά: 0,2% έναντι 4,6%

* λίπη και έλαια: -20,3% έναντι 6%

* γλυκά: 6,5% έναντι 7,5%

* λοιπά τρόφιμα: 1,2% έναντι 1,3%

* μη αλκοολούχα ποτά 6,4% έναντι 8,5%

Αλμυρά…

Αντίθετα, η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Ενωση στα φρούτα (19,2% έναντι 9,5%) και τα λαχανικά (0,4% έναντι 0,3%).

Τέλος, όσον αφορά στα κρέατα που παρουσιάζουν έντονες πληθωριστικές τάσεις το τελευταίο διάστημα, λόγω της μείωσης της παραγωγής, στην Ελλάδα καταγράφεται πληθωρισμός 7,5% για το νωπό κρέας έναντι 4,5% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Ειδικά, στο νωπό βόειο κρέας η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις (15,7%) και βρίσκεται στη 10η θέση. Η Γαλλία καταγράφει τη χαμηλότερη αύξηση με 6%, ενώ η Ολλανδία την υψηλότερη αύξηση με 29,8%.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»