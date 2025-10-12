Μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.000 προϊόντα των σούπερ μάρκετ τις επόμενες ημέρες

Υποχώρηση του πληθωρισμού

Μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.000 προϊόντα των σούπερ μάρκετ τις επόμενες ημέρες

Ανατιμήσεις αναμένονται από το φθινόπωρο σε αρκετά προϊόντα 

Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του καθημερινού «καλαθιού» των νοικοκυριών αναμένεται να δουν οι καταναλωτές μέσα στις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδικασία ενημέρωσης των σούπερ μάρκετ προχωρά με ταχύ ρυθμό, και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η λίστα με τους κωδικούς που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μειώσεων. Οι τιμές αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 5% έως 10% σε περισσότερα από 1.000 προϊόντα διατροφής, καθαριότητας και ατομικής φροντίδας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει τονίσει ότι «στόχος είναι να υπάρξει ουσιαστική μείωση τιμών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα». Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης του κώδικα δεοντολογίας, ενώ οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ και η επιβολή προστίμων συνεχίζονται κανονικά.

Υποχώρησε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ μειώθηκε τον Σεπτέμβριο στο 0,6% από 1,6% τον Αύγουστο. Η μέση τιμή προϊόντων παρουσίασε πτώση 0,76% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι αυξήσεις σε ετήσια βάση περιορίζονται πλέον στο +0,61%, με σαφή τάση αποκλιμάκωσης.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφουν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-5,63%), τα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-5,4%), καθώς και τα τρόφιμα παντοπωλείου (-5,18%), κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών του ελαιολάδου και της ομαλοποίησης της αγοράς.

Αντίθετα, αυξήσεις σημειώθηκαν στα φρέσκα κρέατα (+10,18%), στα γλυκίσματα και σοκολάτες (+9,88%), καθώς και στα ροφήματα και είδη πρωινού (+6,06%). Οι ανατιμήσεις στα κρέατα αποδίδονται στην άνοδο των διεθνών τιμών και στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε ασθένειες που επηρέασαν την εγχώρια παραγωγή.

Πληθωρισμός τροφίμων χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,6%, έναντι 3,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας κατέγραψε την 4η χαμηλότερη τιμή στην ΕΕ, με την Κύπρο να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο (-2,3%) και τη Ρουμανία στο υψηλότερο (9,1%).

Ειδικότερα, η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε προϊόντα όπως ψωμί και δημητριακά (1,0% έναντι 1,9%), γαλακτοκομικά (0,2% έναντι 4,6%) και λίπη/έλαια (-20,3% έναντι 6,0%). Αντίθετα, υψηλότερες αυξήσεις εντοπίζονται στα φρούτα (19,2% έναντι 9,5%) και στα λαχανικά (0,4% έναντι 0,3%).

Αύξηση τζίρου στα σούπερ μάρκετ – Στα 9 δισ. ευρώ το οκτάμηνο

Η αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) σημείωσε άνοδο 6,6% σε αξία πωλήσεων το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, φτάνοντας τα 9,08 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη Circana. Τα τυποποιημένα προϊόντα ενισχύθηκαν κατά 5,8%, ενώ τα προϊόντα επί ζυγίω σημείωσαν άνοδο 9,3%.

Η ιδιωτική ετικέτα (Private Label) συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με αύξηση 7,4% και μερίδιο 27,1%. Τα hypermarkets κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων (+7,2%), ενώ γεωγραφικά οι Νησιωτικές περιοχές (+10%) και η Κρήτη (+7,7%) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Η Αττική εξακολουθεί να κατέχει τη μερίδα του λέοντος, με 41,4% του συνολικού τζίρου και άνοδο 5,4% σε σχέση με πέρυσι.

