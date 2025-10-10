Συνάντηση Μητσοτάκη - Σκλαβενίτη στο Μαξίμου - Τι συζήτησαν

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Γεράσιμο Σκλαβενίτη.

Η συνάντηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την έντονη αντίδραση του ομίλου στο πρόστιμο ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην αλυσίδα, επικαλούμενο παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Συμφωνία για ξεκάθαρους κανόνες ελέγχων της ΔΙΜΕΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές φέρεται να συμφώνησαν να τεθούν όλα τα ζητήματα προς συζήτηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Στόχος είναι να ξεκαθαριστούν οι κανόνες που διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ), ώστε να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η αλυσίδα Σκλαβενίτης αντέδρασε σφοδρά στο πρόστιμο, τονίζοντας πως δεν υπήρξε παραβίαση του νόμου ή παραπλάνηση των πελατών. Ο Όμιλος υπογράμμισε πως η επιβολή της ποινής έγινε «με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση» και γνωστοποίησε ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου.