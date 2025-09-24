Πρόστιμο από το υπ. Ανάπτυξης – Τι απαντά ο Σκλαβενίτης για την κατηγορία παραπλάνησης καταναλωτών

Ανακοίνωση για το πρόστιμο που επεβλήθη από τη ΔΙΜΕΑ εξέδωσαν τα σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης», υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρξε παραβίαση του νόμου, ούτε παραπλάνηση των πελατών.

Στη γραπτή δήλωση, τονίζεται ακόμη πως το πρόστιμο επεβλήθη «με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση» και ότι η εταιρεία θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σκλαβενίτη:

«Αγαπητοί µας πελάτες και συνεργάτες,

Η ∆ιυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (∆ΙΜΕΑ) επέβαλε στην επιχείρησή µας παράλογο και πρωτοφανές πρόστιµο ύψους 1.440.000€, επικαλούµενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας, έπειτα από έλεγχο σε 36 ταµπελάκια τιµών στο Κατάστηµά µας στη Νέα Χαλκηδόνα.

∆ηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι η επιχείρησή µας δεν έχει παραβεί τον νόµο και δεν έχει γίνει απολύτως καµία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών µας.

Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούµε τους Πελάτες µας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώµατος σε ταµπελάκια τιµών, για τα οποία είχαµε λάβει έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταµπελάκια υπήρχε η ένδειξη “Αρχική τιμή”, ενώ στην πραγµατικότητα αναγραφόταν κωδικοποιηµένα η ένδειξη ΑΤ µε ιδιαίτερα µικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους.

Όσον αφορά δε το κίτρινο χρώµα, το χρησιµοποιούµε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταµπελάκια στα καταστήµατά µας, προκειµένου οι πελάτες µας να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα µε χαµηλές τιµές.

Η επιχείρησή µας τηρεί απαρέγκλιτα τη νοµοθεσία και πιστεύει ότι το εν λόγω πρόστιµο της επιβλήθηκε µε απολύτως αυθαίρετη και εσφαλµένη εκτίµηση των δεδοµένων, γι’ αυτό θα ασκήσει κάθε ένδικο µέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νοµικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιµα ότι συκοφαντείται.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ».

