Έρχεται πρόστιμο σε σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές προσφορές

Θέμα ωρών είναι η ανακοίνωση προστίμου σε σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές προσφορές. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν πρόστιμα σε παραπάνω από μία αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σημειώνεται πως ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τη συμμόρφωση μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας, από τις οποίες προέκυψαν φαινόμενα παραπλανητικών προσφορών. Σύμφωνα με το νόμο, πριν ανακοινωθούν επισήμως τα πρόστιμα, θα ενημερωθούν οι εταιρείες που εμπλέκονται, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει φαινόμενα ασυδοσίας στην αγορά. «Έχουμε πολλές καταγγελίες, γι’ αυτό και έδωσα εντολή για εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

«Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα υπενθύμισε τη δέσμευση των μεγάλων αλυσίδων για μείωση των τιμών σε 1.000 βασικούς κωδικούς προϊόντων, καλώντας τις να το πράξουν το ταχύτερο δυνατόν.

«Οφείλουν να σεβαστούν ότι δεν πρέπει να μένει κανένας πολίτης πίσω. Γι’ αυτό και είμαστε αυστηροί με την αγορά. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, νοιαζόμαστε όμως για την κοινωνική συνοχή και για τη στήριξη κάθε κοινωνικής ομάδας. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβαρύνονται διαρκώς οι πολίτες», πρόσθεσε.

Η αυστηροποίηση των ελέγχων και η επιβολή προστίμων έρχονται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του υπουργείου και των σούπερ μάρκετ, με επίκεντρο ακριβώς το θέμα της μείωσης των τιμών.

Από την πλευρά της αγοράς, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Αριστοτέλης Παντελιάδης, επεσήμανε ότι «δεν είναι δυνατόν να πορευόμαστε συνέχεια με παρεμβατικά μέτρα, ούτε να επιδοτούμε άλλο τις τιμές χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων». Απαντώντας σε ερώτηση για τα κέρδη των αλυσίδων λιανικής, σημείωσε ότι «τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου είναι συμπιεσμένα και πολύ πιο κάτω από τα αντίστοιχα της Ευρώπης».