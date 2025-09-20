Επτά στους 10 θετικοί στις πρωτοβουλίες Θεοδωρικάκου για τη νέα αρχή προστασίας των καταναλωτών

Θετικοί εμφανιζονται πάνω από 7 στους 10 πολίτες σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή προστασίας των καταναλωτών και τον έλεγχο και τη λογοδοσία στο δημόσιο χρήμα.

Σύμφωνα με έρευνα της MRB για το OPEN, το 71% των πολιτών υποστηρίζει την πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς συγκεντρώνει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό μέσα από συστηματικούς ελέγχους, αλλά και την προστασία των καταναλωτών.

Επίσης πάνω από 6 στους 10 πολίτες στηρίζουν την πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης να πάρει πίσω τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από όσους έλαβαν κρατική ενίσχυση για επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Ηδη έχουν ανακτηθεί 70 εκατομμύρια ευρώ, μέσω της διαδικασίας που ενεργοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.