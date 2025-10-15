Αυξήθηκαν κατά 10,9% οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών - Εισάγουμε από πατάτες μέχρι τομάτες

λαϊκή Αγορά του Άνω Χαλανδρίου , Αθήνα

Σε ανοδική τροχιά βρίσκονται οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών στη χώρα, γεγονός που συμπαρασύρει και τις τιμές τους στους πάγκους των λαϊκών αγορών, αλλά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας τον καταναλωτή.

Με φόντο τις σημερινές μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ανησυχητικά είναι αντίθετα τα στοιχεία εισαγωγών φρούτων και λαχανικών που δημοσιοποιεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων - Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT (HELLAS, προειδοποιώντας για τη συνεχή ανάπτυξη του ξένου ανταγωνισμού τόσο στη χώρα μας όσο και στις λοιπές κοινοτικές αγορές.

Μέσα σε έναν χρόνο, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων κατέγραψαν συνολική αύξηση 10,9% με το πρώτο 9μηνο του 2025 να είναι συνεχώς ανοδικό.

Συγκεκριμένα οι εισαγωγές ανήλθαν σε 52.723 τόνους, έναντι 47.533 τόνων τον Σεπτέμβριο του 2024,

Όσον αφορά στο 9μηνο του 2025, εισήχθησαν συνολικά 577.245 τόνοι λαχανικών και φρούτων, έναντι 551.699 τόνων το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,63%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Αύγουστος 2025), που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος, οι εισαγωγές ανά προϊόν και χώρα προέλευσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Πατάτες, 196.941 τόνοι έναντι 209.781 το 2024 (-6,72%), προερχόμενες κυρίως από Αίγυπτο (78%), Κύπρο και Γαλλία.

Στιγμιότυπο στη λαϊκή αγορά του Άργους Eurokinissi/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

- Μπανάνες, 221.902 τόνοι έναντι 183.167 (+21,15%), προερχόμενες από Ισημερινό (93,5%), Κόστα Ρίκα και Κολομβία, με μέρος τους να επανεξάγεται σε γειτονικές χώρες.

- Κρεμμύδια, 10.108 τόνοι έναντι 8.525 (+18,57%), από Αυστρία (33%), Ολλανδία και Αίγυπτο.

- Τομάτες, 14.301 τόνοι έναντι 21.808 (-34,42%), από Τουρκία (41%), Πολωνία και Ολλανδία, μέρος των οποίων επανεξήχθη.

- Πιπεριές - γλυκοπιπεριές, 5.466 τόνοι έναντι 5.926 (-7,76%), από Ολλανδία (51%), Ισραήλ και Τουρκία.

- Μήλα, 12.026 τόνοι έναντι 12.618 (-0,73%), από Ιταλία (38%), Πολωνία και Βόρεια Μακεδονία.

- Αβοκάντο, 7.522 τόνοι έναντι 6.926 (+8,6%), από Ολλανδία (78%), Ισραήλ και Περού.

- Ακτινίδια, 2.322 τόνοι έναντι 2.979 (-22,05%), από Ιταλία (47%), Χιλή και Ολλανδία.

- Πορτοκάλια, 3.317 τόνοι έναντι 4.169 (-20,44%), κυρίως από Αίγυπτο (31%), Ιταλία και χώρες της Βόρειας Αφρικής.

- Λεμόνια και γλυκολέμονα, 28.339 τόνοι έναντι 26.592 (+6,57%), από Αργεντινή (52%), Νότια Αφρική και Ολλανδία.

- Μανιτάρια, 11.038 τόνοι έναντι 10.793 (+2,27%), από Πολωνία (98%), Ολλανδία και Ιταλία.

- Καρπούζια, 578 τόνοι έναντι 1.129 (-48,8%), από Γερμανία (30%), Τσεχία και Ολλανδία.

- Μαρούλια, 5.334 τόνοι έναντι 6.212 (-14,4%), από Ολλανδία (17%), Αίγυπτο και Ισπανία.

