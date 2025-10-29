ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για να μην χαθούν οι πληρωμές

Αντιμέτωπη με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων βρίσκεται η Ελλάδα, με την Κομισιόν να στέλνει τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να καταθέσει νέο πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, οι όροι και τα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η Κομισιόν στην Ελλάδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης το οποίο θα κατατεθεί ως τις 4 Νοεμβρίου. Διαφορετικά, δεν θα ανάψει το «πράσινο φως» για τις πληρωμές των 600.000.000€ που είναι η πρώτη δόση του 2025.

Σύμφωνα με το MEGA, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, φέρνει τις επόμενες ημέρες ΚΥΑ με προαπαιτούμενα για πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα προβλέπει:

– Θα δηλώνονται βοσκοτόπια μόνο σε όμορους νομούς.

– Θα απαγορεύεται η νησιωτικότητα.

– Για το 2025 ο αριθμός των ζώων θα υπολογιστεί με βάση τα τιμολόγια πώλησης κρέατος και γάλακτος και αγοράς ζωοτροφών.

– Το 2026 θα τοποθετηθούν βόλοι στα ζώα (τσιπάκια).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ελλάδα το 2024 δηλώθηκε γύρω στα 13 εκατομμύρια ζωικό κεφάλαιο, ενώ το πραγματικό, κατ´ εκτίμηση, έφτανε τα 5 εκατομμύρια.