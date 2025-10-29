Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

Ως την «πιο δύσκολη μεταρρύθμιση» που θυμάται, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις αλλαγές που δρομολογεί η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε τονίζοντας: «Πρόκειται για μία πολύπλοκη διαδικασία, γιατί πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές».

Ο πρωθυπουργός συνέχισε δίνοντας ⁠συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία για τις επιτυχίες της με τις συλλήψεις και το σύνολο των επιχειρήσεων αναφορικά με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως «αναγκαία πολιτικά» χαρακτήρισε τη στήριξη όλων των μελών του υπουργικού συμβουλίου και ειδικά όσων εκλέγονται στην περιφέρεια, για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, τονίζοντας: «Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για έγκαιρες και κυρίως διαφανείς πληρωμές».

«Σε έναν νέο κόσμο διαφάνειας και διαλειτουργικότητας, δεν νομίζω ότι θα έχουν ρόλο τα ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων). Σίγουρα δεν θα έχουν τον ίδιο ρόλο», επισήμανε ακόμη και πρόσθεσε πως στόχος είναι «να λειτουργούν τα πληροφορικά συστήματα του δημοσίου, κάνοντας «περιττό τον ρόλο των μεσαζόντων», με αποτέλεσμα να καταλήγουν περισσότερα λεφτά στους αληθινούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Το υπουργικό συμβούλιο σήμερα διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς ο πρωθυπουργός είναι ασθενής με Covid.

Διαβάστε επίσης