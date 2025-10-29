Το υπουργικό για το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μυστικά της σημερινής επίσκεψης Μητσοτάκη στο Πεντάγωνο

Τι θα πει σήμερα το μεσημέρι στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Επίσκεψη με νόημα το απόγευμα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Κώστας Τσιτούνας

Το υπουργικό για το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μυστικά της σημερινής επίσκεψης Μητσοτάκη στο Πεντάγωνο
Το σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα έχει ως κύριο θέμα την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον... αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η διαφάνεια των επιδοτήσεων και των πληρωμών στους πραγματικούς δικαιούχους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Θα υπάρξουν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα,

-Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2226 και 2025/872 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, β) Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory»,

- Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του απολογισμού αντιπυρικής περιόδου 2025,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

«Να κερδίσουμε ξανά τον αγροτικό κόσμο»

Το στοίχημα για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να ξανακερδίσει τον αγροτικό κόσμο, να αμβλύνει τις εντάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε κινητοποιήσεις και μπλόκα και «να μην πληρώσουν τη νύφη» οι πραγματικοί αγρότες που δεν συμμετείχαν στο πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αναφερθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις. Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες», είχε τονίσει χαρακτηριστικά. Σήμερα θα αναφερθεί εκτενώς στην κάθαρση που βρίσκεται σε εξέλιξη και στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που γυρίζει σελίδα συνολικά στην αγροτική οικονομία της Ελλάδας.

Επιχείρηση εκτόνωσης με Δένδια

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει και επίσκεψή του στο Πεντάγωνο, στον απόηχο της υποβόσκουσας διαφωνίας με τον Νίκο Δένδια για τις αρμοδιότητες στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμούν τη συνέχιση των διαφωνιών με το υπουργείο Άμυνας δεδομένου ότι αυτό δίνει τροφή για αρνητικά σχόλια στην αντιπολίτευση.

Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός φρόντισε χθες να βρεθεί στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης και να έχει θερμή χειραψία με τον Νίκο Δένδια προκειμένου να υπάρξει εκτόνωση...

Βεβαίως η κόντρα Μαξίμου-Πενταγώνου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, εκτονώθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω της κόντρας του υπουργού Άμυνας με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Η παρουσία και η ομιλία του πρωθυπουργού απόψε το απόγευμα στην εκδήλωση για τη νέα βιοκλιματική πρόσοψη του κτηρίου του ΥΠΕΘΑ έχει στόχο να κλείσει μια και καλή όλη αυτή η παραφιλολογία για τις σχέσεις Μητσοτάκη - Δένδια και να αναδειχθεί κυρίως το γεγονός ότι η κυβέρνηση δίνει μεγάλο βάρος στα ζητήματα της εθνικής άμυνας.

