ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Γιαννιτσά

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχτηκε μέρος του κατηγορητηρίου

Την προφυλάκιση του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κέντρο δράσης τα Γιαννιτσά, αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές ύστερα από την απολογία του.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ορισμένες από τις πράξεις που του αποδίδονται.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για όσα έχω πράξει, αλλά όχι για όλα όσα μου προσάπτονται. Δεν είναι δίκαιο να καλύπτονται άλλοι πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που λάμβανε χρήματα δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως μέρος εγκληματικής οργάνωσης. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Με τη νέα αυτή απόφαση, ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση ανέρχεται πλέον σε 10 άτομα.

