ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

Ο πατέρας του του φερόμενου ως αρχηγού, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Άγγελος Βουράκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προφυλακιστέος κρίθηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται ως ο υπαρχηγός του κυκλώματος.

Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υπσοτηρίζοντας ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Ακολουθούν οι απολογίες του κατηγορούμενου ως αρχηγού του κυκλώματος και της συζύγου του. Ο πατέρας του του φερόμενου ως αρχηγού, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, σήμερα Κυριακή, ακόμη δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρονται να καλλιεργούσαν βαμβάκι και να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις για αγροτεμάχια, με σκοπό να εισπράττουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. «Αρνούμαστε κατηγορηματικά όσα μας αποδίδονται. Μας ενημέρωσαν πως, ως νέοι αγρότες, δικαιούμασταν νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις οδηγίες που μας έδωσαν. Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε οποιαδήποτε παράνομη διαδικασία», φέρονται να είπαν στις απολογίες τους.

Συνολικά, μέχρι αυτή τη στιγμή, εννέα άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα μετά τις απολογίες τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέλισσες τσιμπούν μέχρι θανάτου πατέρα και κόρη, αφού έριξαν φορτηγό σε κυψέλη

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για κομμωτή στον Ωρωπό: Του επιτέθηκαν κουκουλοφόροι με σφυριά - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδηλώσεις στη Σεβίλλη για καθυστερημένα αποτελέσματα εξετάσεων για καρκίνο του μαστού - «Κόντρα» τοπικής διοίκησης με τη Μαδρίτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor 2-0: Άνετη νίκη στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ; - «Ανοιχτός» στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028 ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: «Χ»έρι – χέρι οι δύο ομάδες, πήραν από έναν βαθμό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωες στο Χάρκοβο: Οι άνδρες που διέσωσαν 48 παιδιά στο νηπιαγωγείο μετά το χτύπημα από ρωσικό drone

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς ορίζει προσωρινό διάδοχό του ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η πρωτοπόρος Άρσεναλ αύξησε τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι - Όλα τα αποτελέσματα

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ