ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

Προφυλακιστέος κρίθηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται ως ο υπαρχηγός του κυκλώματος.

Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υπσοτηρίζοντας ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Ακολουθούν οι απολογίες του κατηγορούμενου ως αρχηγού του κυκλώματος και της συζύγου του. Ο πατέρας του του φερόμενου ως αρχηγού, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, σήμερα Κυριακή, ακόμη δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρονται να καλλιεργούσαν βαμβάκι και να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις για αγροτεμάχια, με σκοπό να εισπράττουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. «Αρνούμαστε κατηγορηματικά όσα μας αποδίδονται. Μας ενημέρωσαν πως, ως νέοι αγρότες, δικαιούμασταν νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις οδηγίες που μας έδωσαν. Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε οποιαδήποτε παράνομη διαδικασία», φέρονται να είπαν στις απολογίες τους.

Συνολικά, μέχρι αυτή τη στιγμή, εννέα άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα μετά τις απολογίες τους.