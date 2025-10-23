ΟΠΕΚΕΠΕ: 600.000 ευρώ είχε δανειστεί από αγροτικό συνεταιρισμό ο «Φραπές»

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η Αρχή εντόπισε στους ισολογισμούς αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη - του οποίου πρόεδρος είναι ο επονομαζόμενος «Φραπές» - καταχώριση που αφορά την επιστροφή ποσού 600.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τη διερεύνηση, το ποσό αυτό φέρεται να είχε δοθεί ως δάνειο από τον συνεταιρισμό προς τον πρόεδρό του. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, οι αρχές ζητούν πλέον την επιστροφή των χρημάτων, καθώς τέτοια πρακτική απαγορεύεται από τον νόμο.

Το θεσμικό πλαίσιο

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν έχουν δικαίωμα να δανείζουν μέλη της διοίκησής τους ή να διαθέτουν κεφάλαια για προσωπική χρήση.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν αν υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα περιστατικά κατάχρησης πόρων σε αγροτικούς φορείς ανά τη χώρα.

