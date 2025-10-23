Κάποιο λάθος έγινε ρε παιδιά: Αποκλείεται ο «Φραπές» να είχε Jaguar και 2,5 εκατομμύρια καβάντζα

Είχε λέει στην κατοχή του οκτώ αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα Jaguar και 2,5 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς του. Αποκλείεται! Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ένας φτωχός αγρότης είναι όπως και ο έτερος Καππαδόκης ο «Χασάπης» που την βγάζει με 4.000 ευρώ τον χρόνο και μας έκανε να κλάψουμε από τη συγκίνηση όταν βγήκε στο OPEN πριν λίγες μέρες, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φτωχός βιοπαλαιστής είναι και ο «Φραπές». Ένα αγροτικό - καρότσα είχε λέει και με αυτό έβγαζε το ψωμάκι του ο άνθρωπος. Όλη μέρα πάλευε στα χωράφια και στις λάσπες για να μαζέψει λεπτό - λεπτό αυτά τα παλιοεκατομμύρια. Αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς.

Περιμένω με αγωνία τη δικαίωση του φραπεδιάρη και του χασάπακλα να μπουν στο μάτι ορισμένων παραμυθάδων που τους στοχοποιούν άδικα.

«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές» - «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός», λέει ο ίδιος.

Παίρνω ποπ κορν διότι η υπόθεση αποκτά ενδιαφέρον. Αν ανοίξει το στόμα του θα πάρει κι άλλους μαζί του. Εγώ αυτό κατάλαβα...

Διαβάστε επίσης