Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση κάνει λόγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Πώς δρούσε

Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκάλεσαν οι 37 συλλήψεις που έγιναν σήμερα σε όλη την Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην εν λόγω ανακοίνωση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αναλυτική αναφορά στον τρόπο δράσης της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, όπως τη χαρακτηρίζει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

«Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και διενεργήθηκαν έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη.

Οι έρευνες έγιναν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.

Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

Οι 37 συλλήψεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. έχουν γίνει έως τώρα 37 συλλήψεις, με την επιχείρηση να πραγματοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη και αφορά εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές απάτες, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η επιχείρηση διεξάγεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκτιμάται ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εισπράξει επιδοτήσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, με τα 5 να είναι σίγουρα παράνομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας από τους τους συλληφθέντες είναι 36χρονος στην Κρήτη που εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών.

Άλλος συλληφθείς, 38χρονος στα Γιαννιτσά που δηλώνει αγρότης κατηγορείται ότι έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν την δυνατότητα να δηλωθούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέτων υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές. Έμπαιναν στο σύστημα, έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί και στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.

Ο «Φραπές» βρέθηκε με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν δικαιολογείται

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αποκάλυψε σημαντικά ευρήματα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα του αποκαλούμενου «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος ελέγχεται παράλληλα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Μονάδας που είναι αρμόδια για τους ελέγχους «πόθεν έσχες» αποκάλυψε αδικαιολόγητη περιουσία που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021–2023.

Συγκεκριμένα, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη δεν είχε υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, ενώ η προέλευση ποσού περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Πέραν των χρηματικών ποσών, τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν και εντυπωσιακά περιουσιακά στοιχεία, αφού ο Ξυλούρης φέρεται να κατέχει οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελή Jaguar. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Αρχή διαβίβασε ήδη τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ θα σταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και καταλογισμών.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί και αδικήματα σχετιζόμενα με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη ότι ο ελεγχόμενος είχε δηλώσει, τουλάχιστον μία φορά, αγροτικές εκτάσεις στη Χίο προκειμένου να εισπράξει επιδοτήσεις, τις οποίες στη συνέχεια απέδωσε σε «εκ παραδρομής» αναγραφή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, ουδέποτε επέστρεψε τα ποσά που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε υπήρξε ενέργεια για την αναζήτησή τους.

