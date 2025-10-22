Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» βρέθηκε με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν δικαιολογείται

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αποκάλυψε σημαντικά ευρήματα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα του αποκαλούμενου «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος ελέγχεται παράλληλα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Μονάδας που είναι αρμόδια για τους ελέγχους «πόθεν έσχες» αποκάλυψε αδικαιολόγητη περιουσία που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021–2023.

Συγκεκριμένα, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη δεν είχε υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, ενώ η προέλευση ποσού περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Πέραν των χρηματικών ποσών, τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν και εντυπωσιακά περιουσιακά στοιχεία, αφού ο Ξυλούρης φέρεται να κατέχει οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελή Jaguar. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Αρχή διαβίβασε ήδη τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ θα σταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες επιβολής προστίμων και καταλογισμών.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί και αδικήματα σχετιζόμενα με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη ότι ο ελεγχόμενος είχε δηλώσει, τουλάχιστον μία φορά, αγροτικές εκτάσεις στη Χίο προκειμένου να εισπράξει επιδοτήσεις, τις οποίες στη συνέχεια απέδωσε σε «εκ παραδρομής» αναγραφή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, ουδέποτε επέστρεψε τα ποσά που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε υπήρξε ενέργεια για την αναζήτησή τους.

