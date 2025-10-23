ΟΠΕΚΕΠΕ – Τυχεροπούλου για «Φραπέ»: «Ο Μπαμπασίδης τον έστελνε για να με πιέσει και να πληρωθεί»

Κατάθεση – «κόλαφος» της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή για τη διοίκηση Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επισκέψεις που δεχόταν από τον «Φραπέ» για να απειλήσει και να πάρει τις επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ – Τυχεροπούλου για «Φραπέ»: «Ο Μπαμπασίδης τον έστελνε για να με πιέσει και να πληρωθεί»
Η πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευή Τυχεροπούλου, μίλησε για τις πιέσεις και τους τραμπουκισμούς (sic) της διοίκησης Μπαμπασίδη και τις… επισκέψεις του «Φραπέ» στο γραφείο της, καταθέτοντας σήμερα (23/10) στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Σε κλειστή μου έκθεση προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, για τα αποτελέσματα των ερευνών μου, είχα μιλήσει για πραγματικό “τζόκερ” κυκλικών μισθώσεων, που ουσιαστικά γίνονταν χωρίς την δαπάνη χρημάτων, αλλά την είσπραξη πάρα πολλών χρημάτων.

Πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος εμφανίζουν το φαινόμενο της κλειστής ομάδας ή προέλευσης, από συγκεκριμένη περιοχή ή ΚΥΔ. Εφόσον το επιχείρησαν το 2018 και το 2019, επανήλθαν το 2020 με δριμύτητα και θράσος χωρίς να δείχνουν ότι κάτι τους επηρεάζει.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρές παρατυπίες, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις συστηματική απάτη. Δικαιώματα από εθνικό απόθεμα σε κλειστές κυκλωμένες ομάδες ή συγγενείς, οι οποίες μεμονωμένα ή οργανωμένα φαίνεται να ασκούν όλο και πιο φανερά πίεση σε διάφορα επίπεδα από κέντρο υποδοχής δικαιωμάτων έως υπαλλήλους διαχέοντας φόβο», είπε η κυρία Τυχεροπούλου.

Σημείωσε επίσης ότι «σε δείγμα ελέγχων 99 ΑΦΜ, βρήκαμε “ιδιοκτήτες” που φέρονταν να νοικιάζουν εκτάσεις για την απόκτηση εθνικού αποθέματος να μην τις εμφανίζουν στον ΟΣΔΕ τα προηγούμενα χρόνια, όπως είχαν υποχρέωση.

Καθώς προχωρούσε ο έλεγχος, βρίσκαμε ονοματεπώνυμα εμπλεκομένων που έδειχναν να έχουν κάποια συγγενική σχέση σημείωσε η κα Τυχεροπούλου, περιγράφοντας σειρά εμποδίων, που όπως είπε, της είχαν τεθεί στο προηγούμενο διάστημα.

Δήλωσαν ως βοσκότοπο ολόκληρο βουνό στη Τζια, θέμα που το πήγε ο κ. Βάρρας στη δικαιοσύνη είπε η κα Τυχεροπούλου. Προσέθεσε ότι ο επόμενος πρόεδρος, ο κ. Παπάς, της ζήτησε να παραδώσει τους ελέγχους της. Αναφερόμενη στην αλλαγή της αυστηρής εγκυκλίου Βάρρα μνημόνευεσε τη “διαμαρτυρία” ελεγκτών από την Κρήτη που ζητούσαν να ελέγχουν με “ελεύθερη συνείδηση”.

Ο καθένας από μας έχει ευθύνη απέναντι στην υπηρεσία αλλά και απέναντι στον πολίτη. Αυτό που με απλά λόγια λέμε, προσωπική ευθύνη. Και είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Αυτό το γράφουν έξι ελεγκτές από το “λάκκο των λεόντων”. Αυτά προέρχονται από το περιφερειακό της Κρήτης, διότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αντέδρασαν και στους τραμπουκισμούς της διοίκησης Μπαμπασίδη εις βάρος μου, αργότερα» ανέφερε η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Για την περίοδο Σημανδράκου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με υπουργό τον κ. Γεωργαντά, είπε ότι ο οργανισμός κατάφερε να προχωρήσει σε πληρωμές με τη βοήθεια του κυβερνητικού νέφους και με ίδιες δυνάμεις, χωρίς τεχνικό σύμβουλο.

Με την αλλαγή υπουργού, συνέχισε η κα Τυχεροπούλου, «ξαφνικά αρχίζει η πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ». Δέχθηκε, όπως είπε, επισκέψεις από τον αγρότη Γ. Β. Ξυλούρη για τα «δεσμευμένα», τον οποίο ενημέρωσε, όπως και την κόρη του «που εργάζεται σε ΚΥΔ», ότι δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Τυχεροπούλου είπε ότι πέντε ΑΦΜ συγγενικών προσώπων είχαν ελεγχθεί διοικητικά και υπήρξαν ευρήματα, όπως δηλωθείσες καλλιέργειες σε άλλο νησί, που ήταν αμπέλι ή δασική έκταση κ.ά. Όπως είπε, ανέφερε τα ευρήματα αυτά στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μπαμπασίδη, ζητώντας οδηγίες. «Αυτό ήταν το ενημερωτικό, που έπρεπε να το καταπιώ και να πληρωθεί.

Ζητούσα οδηγίες από τον κ. Μπαμπασίδη, και αυτός παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη να με πιέσει. Δεν ανέλαβε τη ευθύνη να πληρώσει εκείνος τον Ξυλούρη παρά το δικό μου σημείωμα. Στη συνέχεια πληρώθηκαν αυτά τα ΑΦΜ, μόνο με το “ζωικό κεφάλαιο” και όχι και με τον διοικητικό έλεγχο».

Στην κατάθεση, αναφέρθηκε σε πειθαρχικά που ασκήθηκαν σε βάρος της, τα οποία συνέπεσαν με το αίτημα απόσπασής της στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την κατάθεση της στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έκθεσης εσωτερικού ελέγχου, που είχε διατάξει νωρίτερα ο κ. Βάρρας, η οποία περιέγραφε τη δραστηριότητα του περιφερειακού γραφείο Κρήτης, «και την συμμετοχή του στην αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή κατά ενάμιση εκατομμύριο αιγοπρόβατα.

Κάποιοι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έβγαιναν τακτικά, και μόνο αυτοί, παρέα, να μετρούν ζώα, και είχαν φτάσει στο απίστευτο σημείο, μέσα σε μία ημέρα, να μετρούν μέχρι και δυόμιση χιλιάδες αιγοπρόβατα. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να αυξήσουν το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης κατά ενάμιση εκατομμύριο μέσα σε μία τετραετία από το 2015 έως το 2019» είπε η μάρτυρας.

Αναφερόμενη στην «καθαίρεση» και το άνοιγμα του φοριαμού της, από τη διοίκηση Μπαμπασίδη, είπε ότι μέσα είχε μόνο προσωπικά έγγραφα, τον υπολογιστή της και ζωγραφιές των παιδιών της και ήταν κλειδωμένος με ένα λουκετάκι για βαλίτσες.

Αργότερα διαπίστωσε ότι κάποιος είχε βάλει στο ντουλάπι της ένα τεράστιο λουκέτο, ενώ κλήθηκε να παραδώσει το περιεχόμενο του σε μία εξευτελιστική διαδικασία. «Ήξερα ότι μέσα εκεί ήταν μόνο προσωπικά πράγματά μου, και προσωπική δουλειά. Τίποτα που να αφορά τον εσωτερικό έλεγχο.

Ήξερα ότι τέτοιου είδους διαδικασίες, πρώτη φορά επάνω μου εφαρμόζονταν. Έφεραν κλειδαρά που άνοιξε το ντουλάπι με αλυσοπρίονο για ένα λουκέτο που εκείνοι είχαν βάλει και είχαν και το κλειδί και ο δικαστικός επιμελητής που είχαν φωνάξει, προς τιμήν του, είπε ότι βρήκε το ντουλάπι ανοιχτό».

Τέλος, είπε ότι την μετέθεσαν στο πρωτόκολλο, όπου δεν της έδωσαν ούτε υπολογιστή, και ότι αναγκάζεται να στέλνει τα σημειώματά της χειρόγραφα.

