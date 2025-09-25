ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου: Κρατούσε κρυμμένες προσφυγές παράνομων ΑΦΜ

Στην αντεπίθεση περνά ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις αλλά και τους επίμαχους διαλόγους εντός της ογκωδέστατης δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Κατά την παραπομπή του σοβαρού ζητήματος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, κατήγγειλε σήμερα (25/09) ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέλος της ομάδας ελέγχου, κρατούσε κρυφά σε ντουλάπα του οργανισμού έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η πρώην διευθύντρια έκανε αποδεκτές προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοχοι παράνομων ΑΦΜ προκειμένου να τους καταβληθούν επιδοτήσεις, παρ’ ότι είχε διαπιστωθεί από ελέγχους ότι δεν τις δικαιούνταν.

Για το εν λόγω ερμάριο σάς είχε ενημερώσει το Newsbomb από την 7η Ιουλίου. Συγκεκριμένα, η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα επί των ημερών Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και νωρίτερα, έκανε ό,τι περνά από το χέρι της ώστε να αποχωρήσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου από τη θέση της.

Της κλείδωναν το γραφείο, πετούσαν προσωπικά της αντικείμενα έξω από το γραφείο και σαν να μην έφταναν αυτά, αρκετές φορές πήγαινε και το έβρισκε… κλειδωμένο, όπως κατέθεσε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ωστόσο, το αποκορύφωμα της υπόθεσης αφορά ένα ερμάριο (ντουλαπάκι) στο οποίο φυλούσε όλα τα στοιχεία που είχε συλλέξει για το σκάνδαλο. Δηλαδή, την αλληλογραφία που αντάλλασε με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, κομμάτια της δικογραφίας και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τις παρανομίες στον Οργανισμό.

Σε έγγραφα που παρουσίασε το OPEN, φαίνεται ένα από τα εξώδικα που έλαβε η κυρία Τυχεροπούλου από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλεγε μεταξύ άλλων: «Σας καλούμε την 23η Οκτωβρίου 2024 να παραδώσετε το αρχείο. Δικαστικός επιμελητής θα παραγγελθεί να προβεί στο άνοιγμα του ερμαρίου και σε καταγραφή όσων βρίσκονται εντός αυτού».

Το συγκεκριμένο ντουλαπάκι ήταν κλειδωμένο με δύο λουκέτα, ένα της κυρίας Τυχεροπούλου κι άλλο ένα που της έβαλε κάποιος άλλος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αστυνομικής συντάκτριας, Μήνας Καραμήτρου.

Συνεχίζοντας την κατάθεση ενώπιον των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ο Μπαμπασίδης ισχυρίστηκε ότι μεταξύ των δικαιούχων που έτυχαν της παράνομης και ευνοϊκής μεταχείρισης από την κυρία Τυχεροπούλου, ήταν και μία γυναίκα 73 ετών από την Κοζάνη, η οποία εισέπραξε 900.000 ευρώ χωρίς να έχει βοσκοτόπια στην κατοχή της.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, μέσω του ίδιο μηχανισμού πληρώθηκαν συνολικά 13 ιδιώτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων εντοπίστηκαν πρόσφατα από τους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι περιουσίες τους.

Ο Κυριάκος Μπαμπασίδης προσέθεσε ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου ήταν προϊσταμένη δύο διευθύνσεων αρμόδιων για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και για τους ελέγχους.

«Αυτό ήταν ασυμβίβαστο σύμφωνα με το action plan», υποστήριξε ο μάρτυρας, συμπληρώνοντας ότι όρισε νέο διευθυντή πληρωμών και διατήρησε την κυρία Τυχεροπούλου στη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. «Δεν την έβγαλα εκδικητικά, εφάρμοσα τον κανονισμό», είπε.

