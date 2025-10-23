FT για σκάνδαλο στον ΟΚΕΠΕΠΕ: «Συνελήφθησαν DJs και σερβιτόροι – Ζημιά άνω των 20 εκατ. ευρώ»

Το μεγαλειώδες σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί κεντρικό θέμα κορυφαίων ειδησεογραφικών πρακτορείων του κόσμου

FT για σκάνδαλο στον ΟΚΕΠΕΠΕ: «Συνελήφθησαν DJs και σερβιτόροι – Ζημιά άνω των 20 εκατ. ευρώ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Η Ελλάδα συλλαμβάνει υπόπτους που προσποιούνταν τους αγρότες για να αποσπάσουν ευρωπαϊκά κονδύλια», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ των Financial Times, το οποίο καλύπτει από την πρώτη στιγμή τις διαστάσεις που λαμβάνει το σκάνδαλο με τη χορήγηση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ στέκεται στις 37 συλλήψεις που σημειώθηκαν την Τετάρτη (22/10), ενώ, τονίζεται ότι αρκετοί από αυτούς δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα καθώς δήλωναν DJs, σερβιτόροι και άλλα επαγγέλματα, άσχετα με τη γεωργία.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), που ερευνά οικονομικά εγκλήματα με κονδύλια της Ένωσης, γνωστοποίησε ότι οι ύποπτοι αποτελούσαν μέρος ενός δικτύου στο οποίο άτομα ψευδώς ισχυρίζονταν ότι κατείχαν γη και ζώα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγροτικά κονδύλια. Το γραφείο με έδρα το Λουξεμβούργο ανέφερε ότι εντόπισε προκαταρκτικά 324 άτομα που συνδέονται με την υπόθεση και είχαν λάβει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, το κύκλωμα κατάφερε να αποσπάσει σχεδόν 20 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις την περίοδο 2018 – 2022.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με την κακοδιαχείριση αγροτικών ενισχύσεων της Ένωσης που διανέμονταν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει ήδη δεχθεί δύο εφόδους εφέτος.

Ο οργανισμός, μέχρι πρόσφατα, ήταν υπεύθυνος για τη διάθεση περίπου 2,4 δισ. ευρώ ετησίως σε επιδοτήσεις προς Έλληνες αγρότες. Η Αθήνα έχει αναστείλει κάθε πληρωμή μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας», επισημαίνεται ακόμη.

«Το EPPO σημείωσε ότι η οργανωμένη εγκληματική ομάδα που στοχοποιήθηκε την Τετάρτη, πιστεύεται ότι δραστηριοποιείτο σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον από το 2018 έως σήμερα. Η ομάδα “εκμεταλλευόταν διαδικαστικά κενά” στην υποβολή αιτήσεων για αγροτικές ενισχύσεις και χρησιμοποιούσε πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να αιτηθεί επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ορισμένα μέλη της ομάδας φέρονται να “δήλωναν με δόλο αγροτική γη και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν” ή δεν ήταν επιλέξιμα για επιδοτήσεις. Επίσης, είχαν “φουσκώσει” τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα ποσά που λάμβαναν, όπως διαπιστώνει η υπηρεσία.

Προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους, οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν “εικονικά τιμολόγια” και διοχέτευαν τα χρήματα μέσω “πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών”, αναμειγνύοντας τα ποσά με νόμιμα έσοδα. “Μέρος των υπεξαιρεμένων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα”, ανέφερε το EPPO.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλλει πρόστιμο ύψους 400 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, αφού αποκάλυψε συστημικές αποτυχίες στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων της Ένωσης την περίοδο 2016 έως 2023», αναφέρεται επιπλέον στο δημοσίευμα.

Το θέμα των Financial Times καταλήγει ότι «τον Μάιο, το EPPO πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε δεύτερη έφοδο τον Ιούλιο, στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας.

Η ελληνική κυβέρνηση απάντησε ανακοινώνοντας μεταρρυθμίσεις που θα συγχωνεύσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία.

Πέρα από τη ποινική διάσταση, το σκάνδαλο έχει προκαλέσει πολιτική «θύελλα». Η Βουλή ενέκρινε τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τη διερεύνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των γεγονότων των τελευταίων ετών. Υπουργός και τέσσερις βουλευτές αναγκάστηκαν να παραιτηθούν τους τελευταίους μήνες, εν μέσω της κατακραυγής.

Η επιτροπή σημείωσε ότι είχε εκφράσει τις ανησυχίες της, σχετικά με την προγραμματισμένη αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ελληνική κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε ως “όχι πλήρως ικανοποιητική”. Η Αθήνα έχει προθεσμία έως την 4η Νοεμβρίου για να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο, σύμφωνα με την Επιτροπή».

Θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για «αμαρτωλά» ΑΦΜ

«Θα ανακοινώσω νέα φουρνιά ΑΦΜ που πρέπει να επιστρέψουν χρήματα», υπογράμμισε σήμερα (23/10) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Σύντομα, ο εισαγγελέας θα αποδώσει κατηγορίες και σε άλλες μεγάλες εγκληματικές ομάδες όπου καταδεικνύεται ότι πέρα από απλή άντληση πόρων, τα ποσά έφευγαν μέσα από κυκλώματα», προσέθεσε.

