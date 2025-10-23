ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ – Ο συντονιστής και η «συμμορία της Κάρλας»

Άλλοι με Ferrari και Prada, άλλοι με Jaguar και Gucci. Γούστα ακριβά για τους «πρωταγωνιστές» του μεγαλειώδους σκανδάλου με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Οκτώβριο του 2024, όταν και θορυβήθηκε έπειτα από ανώνυμες καταγγελίες για αγροτεμάχια – «φαντάσματα» και ανύπαρκτα κοπάδια.

Ο αρχηγικός πυρήνας των 5 εκ των 37 συλληφθέντων, ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, έκανε πολυτελή ταξίδια στο Ντουμπάι, την Κωνσταντινούπολη και άλλα εξωτικά μέρη, διέθετε πολυτελείς κατοικίες, μετακινείτο και «μόστραρε» ακριβά οχήματα όπως AUDI Q7 και άλλα. Στις χρεωστικές κάρτες εμφανίζονται αγορές χιλιάδων ευρώ για την απόκτηση ακριβών brands, ενώ, με «χρυσά κουτάλια» έτρωγε και η οικογένειά του.

Ο συγκεκριμένος εργαζόταν ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, αποκτώντας γνώσεις και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Φέρεται να εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας που δεν δηλώνονταν από κάποιον και υπέβαλε αυτός τις ψευδείς δηλώσεις, ενώ είχε λάβει παράνομα ενισχύσεις.

Νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα μέσα από την πολυτελή του διαβίωση και τον στοιχηματισμό, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο.

Υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν η 30χρονη γυναίκα του, με την οποία τον Ιούλιο του 2025 «χώρισε» εικονικά. Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι φοβήθηκε πιθανό έλεγχο και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο δικών του όσο και της συζύγου του.

Ο 38χρονος είχε και δύο υπαρχηγούς. Τον 68χρονο πατέρα του, που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος καθώς έπαιρνε χρήματα από μέλη της οργάνωσης και τα μετέφερε σε λογαριασμούς του γιου του.

Ο άλλος ήταν ένας 36χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης, υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν δηλώσει ψευδώς αγροτεμάχια στις πληγείσες παρακάρλιες περιοχές, με αποτέλεσμα να λάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά που δόθηκαν εκτάκτως ως στήριξη.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αναφέρεται ότι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι δεν έχουν καμία πραγματική σχέση με τον πρωτογενή τομέα.

