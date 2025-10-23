ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια»

Νέα, κρίσιμη τροπή λαμβάνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψαν σημαντικά αδήλωτα ποσά και αδικαιολόγητα περιουσιακά στοιχεία σε αγρότη της Κρήτης.

Στο στόχαστρο της Αρχής βρέθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές». Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα για τον συγκεκριμένο αγρότη... ζαλίζουν! Για την ακρίβεια, εντοπίστηκαν αδήλωτα χρηματικά ποσά που αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μια υπερπολυτελής Jaguar.

Ο αγροτικός παραγωγός έδωσε τη δική του εκδοχή, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό STAR.

«Σεβόμενος ιδιαίτερα τις εισαγγελικές αρχές και ιδιαιτέρως τον κ. Βουρλιώτη, βλέπω άλλη μια φορά τα εισαγγελικά πορίσματα να δημοσιοποιούνται στα κανάλια χωρίς να έχω λάβει γνώση. Στοιχεία που άπτονται του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων, που η δικαιοδοσία προστατεύει, πολλά από αυτά ψευδή. Να δημοσιοποιούνται στο Πανελλήνιο κι εγώ να «δικάζομαι» σε δημόσια δίκη χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια στους αρμόδιους δικαστές.

»Ως προς την ουσία θα απαντήσω σε ένα στοιχείο, ακούγεται εναντίον μου και είναι ενδεικτικό του ψεύδους. Η πανάκριβη Τζάγκουαρ είναι μοντέλο του 1999, 21 χρονών αυτοκίνητο, το 2021 ήρθε στη δικαιοδοσία μου σε κατάσταση ακινησίας και εντελώς κατεστραμμένη. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να την επισκευάσω, την μεταβίβασα στον αδερφό μου όπου τελικά και αυτός δεν κατάφερε να την επισκευάσει και τη μεταβίβασε για πώληση... παλιοσίδερα, η οποία βγάλαμε και χαρτί και πήγε στην Ιταλία».

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Ξυλούρης είχε ήδη απασχολήσει τις αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί να δηλώνει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις στη Χίο (παρότι κατάγεται από την Κρήτη), βάσει των οποίων λάμβανε αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο φάκελος με τα στοιχεία του Γιώργου Ξυλούρη, συμπεριλαμβανομένων των αδήλωτων κεφαλαίων και των περιουσιακών στοιχείων, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, σηματοδοτώντας άμεσες εξελίξεις στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης