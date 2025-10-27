ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο «υπαρχηγός» – Με «βραχιολάκι» η πρώην σύζυγος του αρχηγού

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τη δράση του πρώην συζύγου της. Συνεχίζονται οι απολογίες. Εννέα μέχρι στιγμής οι προσωρινά κρατούμενοι

Οι συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση τέθηκε, με απόφαση των δικαστικών αρχών, η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η γυναίκα, απολογούμενη ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, αρνήθηκε ότι είχε οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη διαχείριση των παράνομων εσόδων.

«Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση. Τα χρήματα στους λογαριασμούς μου σχετίζονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα» φέρεται να υποστήριξε.

«Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά της επιχείρησής μου» είπε για τον πρώην σύζυγό της.

Προφυλακιστέος και ο «υπαρχηγός» του κυκλώματος

Νωρίτερα, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η Ευρωπαία Εισαγγελέας υπέγραψαν το ένατο ένταλμα προσωρινής κράτησης, που αφορά τον 38χρονο υπάλληλο Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού στο κύκλωμα, ωστόσο αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε τις νόμιμες διαδικασίες.

Η ώρα του 38χρονου «αρχηγού»

Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται με τον 38χρονο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος κατηγορείται ως αρχηγός της οργάνωσης.

Να σημειωθεί πως κομβικός είναι ρόλος αποδίδεται και στον πατέρα του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία στα δικαστήρια.

Εννέα προφυλακισμένοι μέχρι στιγμής

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας είχαν διατάξει την προσωρινή κράτηση εννέα εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων θα ολοκληρωθούν σήμερα Δευτέρα.

