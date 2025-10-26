ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ήξερε τίποτα» η πρώην σύζυγος του φερόμενου αρχηγού - Τέθηκε σε κατ΄οίκον περιορισμό

Σε κατ’ οίκον περιορισμό, με την επιβολή ηλεκτρονικής επιτήρησης, τέθηκε η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Κατά τη διάρκεια της απολογίας της αρνήθηκε όσα της αποδίδονται και δήλωσε άγνοια για τις κινήσεις του πρώην συζύγου της.

«Δεν γνώριζα τίποτα από όσα φέρεται να έκανε ο πρώην σύζυγός μου. Διατηρώ δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και έχω λάβει επιχορήγηση που σχετίζεται αποκλειστικά με το αντικείμενο της δουλειάς μου. Τα χρήματα που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και του είχα επιτρέψει πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά της επιχείρησής μου.», φέρεται να είπε.

Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

Νωρίτερα, προφυλακιστέος κρίθηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται ως ο υπαρχηγός του κυκλώματος.

Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Ποιος ήταν ο «υπαρχηγός» του κυκλώματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ύποπτες κινήσεις χρηματικών ποσών προς τον «Γιαννιτσιώτη» καταγράφονται και στους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπαρχηγού του κυκλώματος από την Κρήτη. Είναι ενδεικτικό ότι από τον Ιανουάριο του 2023 έως και τις 16 Ιουλίου, ο 38χρονος είχε πραγματοποιήσει μεταφορές συνολικά 20.000 ευρώ σε κατηγορούμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για ποσά τα οποία προέρχονται από πίστωση ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από την εταιρία στην οποία εργαζόταν, χωρίς όμως να πρόκειται για μισθοδοσία. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το σύνολο αυτών των ποσών καταλήγει στο τέλος σε λογαριασμούς του «Γιαννιτσιώτη».

Στους λογαριασμούς του υπαρχηγού διαπιστώνονται 6 μεταφορές συνολικού ποσού 30.845 ευρώ, με αναφερόμενη αιτιολογία «ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ», χωρίς όμως να αφορούν τη μισθοδοσία του από το πιστοποιημένο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων στο οποίο εργαζόταν. Σε δικαστικά έγγραφα σημειώνεται για τα ποσά: «Δεν συμμετέχει στη διοίκηση της εν λόγω εταιρίας, ώστε να δικαιολογούνται οι ανωτέρω μεταφορές, ενώ από την εφαρμογή MyData δεν προκύπτει να έχουν καταχωρηθεί παραστατικά που σχετίζονται με αυτές». Την ίδια ώρα, από τις κινήσεις στους 3 λογαριασμούς του υπαρχηγού φαίνεται να υπάρχει μεγάλος αριθμός από 39 καταθέσεις μετρητών συνολικής αξίας 107.912,20 ευρώ.

Διαβάστε επίσης