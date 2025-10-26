ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο νέες προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις - Οκτώ συνολικά οι κατηγορούμενοι

Μέχρι αυτή την ώρα, ο αριθμός των προφυλακίσεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει τις οκτώ. Πριν από λίγο, δύο ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρονται να καλλιεργούσαν βαμβάκι και να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις για αγροτεμάχια, με σκοπό να εισπράττουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά όσα μας αποδίδονται. Μας ενημέρωσαν πως, ως νέοι αγρότες, δικαιούμασταν νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις οδηγίες που μας έδωσαν. Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε οποιαδήποτε παράνομη διαδικασία», φέρονται να είπαν στις απολογίες τους.

