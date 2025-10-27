Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ - Ελεύθερος με όρους ο τελευταίος κατηγορούμενος
Μετά από μακρά διαδικασία, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των 37 κατηγορούμενων στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους συνολικά 37 κατηγορούμενους να έχουν πλέον απολογηθεί.
Η διαδικασία έκλεισε στον Ευαγγελισμό, όπου μετέβησαν ο ανακριτής και η εισαγγελέας προκειμένου να λάβουν την απολογία του τελευταίου κατηγορούμενου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.
