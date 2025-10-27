ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων

Δεκατρείς είναι συνολικά οι προσωρινά κρατούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Άγγελος Βουράκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων
Eurokinissi/Αρχείου
Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν σήμερα σε τρεις νέες προφυλακίσεις στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατούμενων σε δεκατρείς. Μετά την πρώτη προφυλάκιση το πρωί ενός περιστασιακά απασχολούμενου, ο οποίος φέρεται να υπέβαλε ψευδή στοιχεία, το δρόμο για τη φυλακή πήραν ακόμη δύο κατηγορούμενοι.

Μεταξύ αυτών, που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ήταν και ο λογιστής που φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την οργάνωση του κυκλώματος. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ρόλο στην ποινική του μεταχείριση έπαιξε η απολογία του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχαν έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις» φέρεται να είπε ο λογιστής.

Ελεύθερος αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης μετά την απολογία του. «Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά».

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του. «Κατηγορούμαι άδικα, επειδή δεν έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί υπαίτιοι», φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών αρχών. «Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη, στον οποίο έδωσα τους κωδικούς του taxisnet, προκειμένου να με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος, χωρίς τη γνώση μου, καταχώρισε ψευδώς αγροτεμάχια στο όνομά μου. Μου διαβεβαίωσαν πως όλα ήταν νόμιμα».

Ανάλογη υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και ένας ακόμη κατηγορούμενος, επαγγελματίας αγρότης επί τέσσερις δεκαετίες στην περιοχή της Πέλλας, ο οποίος φέρεται να είχε δηλώσει ψευδώς στοιχεία για εκτάσεις που υποτίθεται ότι μίσθωνε. «Εδώ και 40 χρόνια καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζω αποκλειστικά από τη γη», ανέφερε. «Απευθύνθηκα σε έναν μεσίτη για να μου βρει επιπλέον εκτάσεις ώστε να αυξήσω την παραγωγή μου. Μου υπέδειξε αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα κανονικά και πλήρωσα όλα τα έξοδα. Έχω προσκομίσει όλα τα παραστατικά και τα τιμολόγια εσόδων – εξόδων, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη».

Απομένει η απολογία ενός κατηγορουμένου που βρίσκεται στον νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας θα λάβουν εκεί την απολογία του.

