ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ένας ακόμη κατηγορούμενος - Δήλωνε ασφαλιστής

Σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των έξι τελευταίων κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι περνούν ο ένας μετά τον άλλο το κατώφλι του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή. Μέχρι αυτή την ώρα, έχουν προφυλακιστεί 11 κατηγορούμενοι, αφού πριν από λίγο το δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας ακόμη, που δηλώνει ασφαλιστής και εμφάνιζε μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει τις επιδοτήσεις.

Νωρίτερα, ολοκλήρωσε την απολογία του ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι «είχα παραχωρήσει τους προσωπικούς μου κωδικούς taxisnet σε συγκατηγορούμενό μου, ο οποίος τους χρησιμοποίησε χωρίς την άδειά μου, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο όνομά μου αγροτεμάχια που ουδέποτε κατείχα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των έξι κατηγορουμένων που απολογούνται σήμερα περιλαμβάνεται και λογιστής, στον οποίο οι αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

