Τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο ΙΧ σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο σημείο.