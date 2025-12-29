Τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου


Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο ΙΧ σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Κηφισίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.
Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στο σημείο.
