Μήνυμα Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στο φως ανεξάρτητα από πολιτικό κόστος

Η πολυδαίδαλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια όχι μόνο για την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και συνολικά για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.

Οι πρόσφατες συλλήψεις μελών του κυκλώματος που λυμαίνονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις δείχνει ότι πρόκειται για μια λερναία ύδρα με πλοκάμια σε όλο το πολιτικό φάσμα. Υπό το βάρος της λαϊκής κατακραυγής για την διασπάθιση και τον πακτωλό των χρημάτων που διακινήθηκαν παρανόμως στις τσέπες ορισμένων επιτηδείων η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος: «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις», ανέφερε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εβδομαδιαία ανάρτησή του.

Πρακτικά στέλνει ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και προς το γαλάζιο οικοσύστημα πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει τα στραβά μάτια για κανέναν και οι ευθύνες θα αποδοθούν όσο ψηλά κι αν φτάνουν. Είτε πρόκειται για πρώην, είτε για νυν στελέχη της κυβέρνησης.

«Κάθαρση με οποιο πολιτικό κόστος», αυτή είναι επί της ουσίας η ερμηνεία των δηλώσεων του πρωθυπουργού.

Όσοι εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο σκάνδαλο θα κληθούν να αποδείξουν την αθωότητά τους και οι ένοχοι θα πληρώσουν...

Γι' αυτό και το Μέγαρο Μαξίμου φροντίζει να πάρει από τώρα αποστάσεις από όλους, χωρίς ωστόσο να προδικάζει τίποτα.

«Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς όλα δείχνουν ότι το δίκτυο των εμπλεκόμενων είναι ακόμη μεγαλύτερο», σημείωσε με νόημα κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά με όλα όσα πρόκειται να αποκαλυφθούν.

Και επειδή το ζήτημα εκτός από πολιτικό είναι και κοινωνικό, στην κυβέρνηση ζυγίζουν πολύ σοβαρά και τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου που δεν συμμετείχε σε αυτό το πάρτι εκατομμυρίων αλλά δυστυχώς υφίσταται τώρα τις συνέπειες των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να έρθουν σε σύγκρουση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους οι οποίοι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις και μπλόκα από τον επόμενο μήνα.

«Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες» τόνισε.

Επίσης ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις αποζημιώσεις για τις θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς, είπε ότι έχουν ήδη διατεθεί 40 εκατ. ευρώ και εγκρίθηκαν ακόμη 12 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατίθενται με βάση τους καταλόγους που αποστέλλουν οι Περιφέρειες. Ακόμα-πρόσθεσε- έχουν εγκριθεί και διατίθενται τις αμέσως επόμενες ημέρες τουλάχιστον 46 εκ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους λόγω της καραντίνας.

«Η προστασία της ζωικής παραγωγής είναι κρίσιμη για την οικονομία και την ελληνική ύπαιθρο. Η πρόληψη και η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι καθοριστικές, γι’ αυτό συγκροτούμε Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, με ειδικούς για να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο. Επιδίωξή μας είναι να κρατήσουμε ασφαλή την ελληνική κτηνοτροφία», τόνισε ο πρωθυπουργός.