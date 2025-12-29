Ρομπ Ράινερ: Μελαγχολικά γενέθλια για τη Ρόμι - Η πρώτη εμφάνισή της μετά τη δολοφονία των γονιών

Η κόρη των δολοφονημένων Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, και εκείνη που έφερε το βαρύ φορτίο να υποδείξει τον αδερφό της ως τον ύποπτο, είχε πρόσφατα τα γενέθλιά της, που στάθηκαν αφορμή για την πρώτη εμφάνισή της από τον θάνατο των γονιών της.

Η Ρόμι Ράινερ εμφανίστηκε στη διάρκεια μίας φιλικής συγκέντρωσης για τα 28α γενέθλιά της σε μια παραλία. Απαθανατίστηκε το Σάββατο έξω από ένα παραθαλάσσιο σπίτι μαζί με τους αγαπημένους της, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail. Μαζί της και ο φίλος της, Άλεξ Σίλμπεργκ.

Inside the somber birthday of Rob Reiner's heartbroken daughter Romy: Pictured for first time since parents' murders... she seeks solace at the beach with boyfriend and family by her side https://t.co/39sMrdu3R8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 28, 2025

Το ζευγάρι μένει σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι από τότε που ο Ρομπ και η Μισέλ δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας στις 14 Δεκεμβρίου.

Η Ρόμι, που ζούσε απέναντι από τους διάσημους γονείς της, ήταν αυτή που ανακάλυψε τα πτώματά τους, ενώ πρόσφατα τα πιστοποιητικά θανάτου τους αποκάλυψαν ότι οι το ζευγάρι δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η Ρόμι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο αδελφός της Νικ Ράινερ, πρέπει να θεωρηθεί ύποπτος για τη δολοφονία.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει ιστορικό βίας και κατάχρησης ουσιών, φέρεται να άφησε πίσω του αιματηρά στοιχεία μετά την αναχώρησή του από ένα ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα.

Συνελήφθη λίγο μετά τον θάνατο των γονιών του και κατηγορήθηκε για δύο φόνους πρώτου βαθμού.

Ο Νικ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, κρατείται επί του παρόντος και θα παραπεμφθεί σε δίκη στις 7 Ιανουαρίου, όπου σύμφωνα με το TMZ, θα δηλώσει αθώος για τις δολοφονίες.

Τη νύχτα πριν από τους φόνους, ο Νικ είχε παρευρεθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο'Μπράιεν μαζί με τη Μισέλ και τον Ρομπ.

Μια πηγή από το περιβάλλον τους είπε στην εφημερίδα Post ότι πατέρας και γιος είχαν τσακωθεί στο πάρτι και ότι ο Ρομπ «φοβόταν» για τον γιο του και την «επιδεινούμενη» ψυχική του κατάσταση.



