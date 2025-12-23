Νέες λεπτομέρειες για τις δολοφονίες των Ράινερ αποκαλύπτουν τα πιστοποιητικά θανάτου τους

Νέες αποκαλύψεις για την άγρια δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, για τις οποίες έχει συλληφθεί ο γιος τους Νικ, έρχονται με τη δημοσιοποίηση των πιστοποιητικών θανάτου τους.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, το ζευγάρι πέθανε από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα», τα οποία προκλήθηκαν «με μαχαίρι από άλλο άτομο».

Τα λείψανά τους δόθηκαν στον μεγαλύτερο γιο τους, Τζέικ, και αποτεφρώθηκαν μετά τη βάναυση δολοφονία τους, ενώ η ταφή τους έγινε στην κατοικία του.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης του Χόλιγουντ και η φωτογράφος σύζυγός του βρέθηκαν δολοφονημένοι στην έπαυλή τους, αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 32χρονος γιος τους Νικ, εξαρχής βασικός ύποπτος για τη δολοφονίας τους και με ταραχώδες ιστορικό καταχρήσεων συνελήφθη στις 14 Δεκεμβρίου και του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Οι εισαγγελείς πρόσθεσαν ειδικές περιστάσεις για πολλαπλές δολοφονίες και χρήση επικίνδυνου όπλου, μαχαιριού, που σημαίνει ότι, εάν καταδικαστεί, ο Νικ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους ή ακόμα και θανατική ποινή.

Ο 32χρονος εμφανίστηκε στο δικαστήριο, φορώντας γιλέκο κατά της αυτοκτονίας, όπου δεν δήλωσε την ενοχή του.