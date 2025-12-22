Ρομπ Ράινερ: Γιατί η κόρη του φοβόταν τον Νικ - Η «προφητική» σκέψη της πριν τη δολοφονία

Οι σχέσεις της Ρόμι και του Τζέικ Ράινερ με τον αδελφό τους, Νικ και οι φόβοι της κόρης του σκηνοθέτη πριν το αποτρόπαιο έγκλημα

Newsbomb

Ρομπ Ράινερ: Γιατί η κόρη του φοβόταν τον Νικ - Η «προφητική» σκέψη της πριν τη δολοφονία
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για την οικογένεια Ράινερ, έπειτα από τη φρικτή δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη και ηθοποιού, Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Οι Ράινερ εντοπίστηκαν νεκροί από τη κόρη τους, Ρόμι, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες φέροντας θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι. Κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Ρομπ και της Μισέλ είναι ο γιος τους, Νικ.

«Η Ρόμι φοβόταν τον Νικ από μικρή»

Η κόρη του Ρομπ Ράινερ, Ρόμι, φοβόταν τον μεγαλύτερο αδελφό της, Νικ , από μικρή, όπως αναφέρει πρόσωπο από το περιβάλλον της στη Daily Mail.

Rob Reiner,Michele Singer Reiner,Romy Reiner,Nick Reiner,Maria Gilfillan,Jake Reiner

Η Ρόμι και ο Νικ Ράινερ / AP

«Ακόμα και πριν από τον εθισμό του στα ναρκωτικά, τα ξεσπάσματά του ήταν αιφνιδιαστικά και τρομακτικά. Προσπαθούσε όσο μπορούσε να τον αποφεύγει, αλλά δεν ήταν εύκολο», αναφέρει η ίδια πηγή.

Jake Reiner,Romy Reiner,Nick Reiner

Ο Τζέικ, η Ρόμι και ο Νικ Ράινερ / AP

Η «προφητική» σκέψη της Ρόμι

Η Ρόμι Ράινερ που έχει τα γενέθλιά της στις 27 Δεκεμβρίου και επρόκειτο να τα γιορτάσει με την οικογένειά της είχε πει πριν λίγες ημέρες σε πρόσωπο από το περιβάλλον της ότι «δεν θα ήταν καλή ιδέα ο Νικ να συνεχίσει να ζει με τους γονείς της».

«Δεν της άρεσε ούτε καν η ιδέα να ζει απέναντί της», ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος, εξηγώντας ότι ο Νικ έμενε δίπλα στο σπίτι του πατέρα τους, Ρομπ, και της μητέρας τους, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

reiner.png

Η Ρόμι και ο Νικ Ράινερ / Instagram

«Όμως ήξερε ότι τον είχαν μεταφέρει εκεί για να μπορούν να τον έχουν υπό στενή παρακολούθηση και να του προσφέρουν μια στέγη. Υπήρχαν πολλές φορές που η Ρόμι ήταν αναστατωμένη με τον Νικ και, φυσικά, αυτό την έφερε πολύ πιο κοντά στον Τζέικ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τζέικ αισθανόταν παρόμοια για τον Νικ, «και η Ρόμι μπορούσε να μιλά γι’ αυτό μαζί του όταν δεν ήθελε να επιβαρύνει τους γονείς τους».

Rony Reiner,Rob Reiner,Michele Reiner

Η Ρόμι και ο Νικ Ράινερ / AP

«Η ίδια και ο Τζέικ είναι μουδιασμένοι αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε άνθρωπος από το περιβάλλον τους.

Παρά το γεγονός ότι φέρεται να φοβόταν τον Νικ, η Ρόμι προσπάθησε να βοηθήσει τον αδελφό της με όποιον τρόπο μπορούσε και τον αποκαλούσε ακόμη και «καλύτερό της φίλο. Κάθε φορά που οι γονείς της έδειχναν καταβεβλημένοι ή ζητούσαν βοήθεια, η Ρόμι και ο Τζέικ ήταν εκεί για τον Νικ. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση τέλειο, αλλά ποτέ δεν τον αποκήρυξε», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επτά προσαγωγές στην Πολυτεχνειούπολη: Φοιτητές διαμαρτύρονταν για εργάτες που πήγαν για ανακαίνιση

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητο με στόχο Ρώσο στρατηγό - Βίντεο, φωτογραφίες

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες κλείνουν για 5 ώρες με τρακτέρ την εθνική οδό στις σήραγγες στα Τέμπη - Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι - Τι θα ισχύει για τους εκδρομείς

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα βγει νικητής από όλη αυτή τη δοκιμασία», λέει ο δικηγόρος του

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αδωνις: Όχι rave party στην εκκλησία, είναι ιερός χώρος - Δούκας: Στα προαύλια της εκκλησίας έχει πανηγύρια, έχει τσίκνα, μπορεί να γίνονται και τέτοια πράγματα

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: H ρομαντική απόδραση με τον αγαπημένο της στο Μεξικό και οι καυτές πόζες στην παραλία

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος με το μεγαλύτερο IQ του κόσμου προβλέπει το μέλλον των κρυπτονομισμάτων

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«The Thing»: Δείτε το σπάνιο φαινόμενο με το κύμα που κύμα στη Δυτική Αυστραλία που εκρήγνυται στη μέση του ωκεανού

10:57LIFESTYLE

Ρομπ Ράινερ: Γιατί η κόρη του, Ρόμι φοβόταν τον αδελφό της, Νικ - Η «προφητική» σκέψη πριν τη φρικτή δολοφονία

10:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Του μικρού βοριά»: Όταν η Ντόρα Γιαννακοπούλου ερμήνευε Ελύτη και Θεοδωράκη - Ποια ήταν η σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιός που πέθανε στα 88 της

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan: Ενώνει δυνάμεις με τη Wayve για την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

10:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι διαιτητές του Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Παραμένουν τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία - Σε 24ωρο αποκλεισμό η Μπάρα Σιάτιστας

10:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς και πόσο αμείβονται όσοι εργαστούν στις 25 και 26 Δεκεμβρίου

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Aυστραλία: Οι ένοπλοι της παραλίας Μπόνταϊ έριξαν στο πλήθος εκρηκτικά που δεν πυροδοτήθηκαν - H εκπαίδευση και οι αναγνωριστικές κινήσεις πριν το μακελειό

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος που αυτοπυροβολήθηκε

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Ανεστίδης: «Δεν μου έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο» - Αρνείται τις κατηγορίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αδωνις: Όχι rave party στην εκκλησία, είναι ιερός χώρος - Δούκας: Στα προαύλια της εκκλησίας έχει πανηγύρια, έχει τσίκνα, μπορεί να γίνονται και τέτοια πράγματα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες κλείνουν για 5 ώρες με τρακτέρ την εθνική οδό στις σήραγγες στα Τέμπη - Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι - Τι θα ισχύει για τους εκδρομείς

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«The Thing»: Δείτε το σπάνιο φαινόμενο με το κύμα που κύμα στη Δυτική Αυστραλία που εκρήγνυται στη μέση του ωκεανού

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή - «Του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ