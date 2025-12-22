Ρομπ Ράινερ: Γιατί η κόρη του φοβόταν τον Νικ - Η «προφητική» σκέψη της πριν τη δολοφονία

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για την οικογένεια Ράινερ, έπειτα από τη φρικτή δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη και ηθοποιού, Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Οι Ράινερ εντοπίστηκαν νεκροί από τη κόρη τους, Ρόμι, στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες φέροντας θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι. Κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Ρομπ και της Μισέλ είναι ο γιος τους, Νικ.

«Η Ρόμι φοβόταν τον Νικ από μικρή»

Η κόρη του Ρομπ Ράινερ, Ρόμι, φοβόταν τον μεγαλύτερο αδελφό της, Νικ , από μικρή, όπως αναφέρει πρόσωπο από το περιβάλλον της στη Daily Mail.

Η Ρόμι και ο Νικ Ράινερ / AP

«Ακόμα και πριν από τον εθισμό του στα ναρκωτικά, τα ξεσπάσματά του ήταν αιφνιδιαστικά και τρομακτικά. Προσπαθούσε όσο μπορούσε να τον αποφεύγει, αλλά δεν ήταν εύκολο», αναφέρει η ίδια πηγή.

Ο Τζέικ, η Ρόμι και ο Νικ Ράινερ / AP

Η «προφητική» σκέψη της Ρόμι

Η Ρόμι Ράινερ που έχει τα γενέθλιά της στις 27 Δεκεμβρίου και επρόκειτο να τα γιορτάσει με την οικογένειά της είχε πει πριν λίγες ημέρες σε πρόσωπο από το περιβάλλον της ότι «δεν θα ήταν καλή ιδέα ο Νικ να συνεχίσει να ζει με τους γονείς της».

«Δεν της άρεσε ούτε καν η ιδέα να ζει απέναντί της», ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος, εξηγώντας ότι ο Νικ έμενε δίπλα στο σπίτι του πατέρα τους, Ρομπ, και της μητέρας τους, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Η Ρόμι και ο Νικ Ράινερ / Instagram

«Όμως ήξερε ότι τον είχαν μεταφέρει εκεί για να μπορούν να τον έχουν υπό στενή παρακολούθηση και να του προσφέρουν μια στέγη. Υπήρχαν πολλές φορές που η Ρόμι ήταν αναστατωμένη με τον Νικ και, φυσικά, αυτό την έφερε πολύ πιο κοντά στον Τζέικ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τζέικ αισθανόταν παρόμοια για τον Νικ, «και η Ρόμι μπορούσε να μιλά γι’ αυτό μαζί του όταν δεν ήθελε να επιβαρύνει τους γονείς τους».

Η Ρόμι και ο Νικ Ράινερ / AP

«Η ίδια και ο Τζέικ είναι μουδιασμένοι αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε άνθρωπος από το περιβάλλον τους.

Παρά το γεγονός ότι φέρεται να φοβόταν τον Νικ, η Ρόμι προσπάθησε να βοηθήσει τον αδελφό της με όποιον τρόπο μπορούσε και τον αποκαλούσε ακόμη και «καλύτερό της φίλο. Κάθε φορά που οι γονείς της έδειχναν καταβεβλημένοι ή ζητούσαν βοήθεια, η Ρόμι και ο Τζέικ ήταν εκεί για τον Νικ. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση τέλειο, αλλά ποτέ δεν τον αποκήρυξε», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης