Ρομπ Ράινερ: Το δείπνο με τη σύζυγό του 48 ώρες πριν τις φρικτές δολοφονίες τους

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, φέρεται να δείπνησαν με τη Μαρία Σράιβερ λιγότερο από 48 ώρες πριν από τις φρικτές δολοφονίες τους.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Τανκρέντι ΝτεΛούκα, οι τρεις τους δείπνησαν στο εστιατόριο Amici, στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, στις 12 Δεκεμβρίου.

«Ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι, πάντα πολύ προσιτοί και απίστευτα ευγενικοί με όλο το προσωπικό», δήλωσε ο ΝτεΛούκα στη Daily Mail σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο. «Είμαστε όλοι σε απόλυτο σοκ. Είμαστε βαθιά λυπημένοι για ό,τι συνέβη. Ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, προσγειωμένοι και πάντα φέρονταν σε όλους εδώ με σεβασμό».

Σύμφωνα με το προσωπικό, η παρέα παρήγγειλε το χειμερινό πιάτο του εστιατορίου, Sogliola Alla Mugnaia — γλώσσα Ντόβερ σε σάλτσα λεμονιού με κάπαρη, συνοδευόμενη από μπροκολίνι, ψητές πατάτες και ζυμαρικά.

Ο Rob Reiner και η Michele Singer Reiner / AP

Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου. Ο Ρομπ ήταν 78 ετών και η Μισέλ 70.

Μεταξύ των διασήμων που θρήνησαν την απώλεια του αγαπημένου ζεύγους είναι η καλή τους φίλη Μαρία Σράιβερ, η οποία λίγες ώρες μετά τις φρικτές δολοφονίες των Ράινερ μοιράστηκε μία συγκινητική ανάρτηση, στην οποία τους αποκάλεσε χαρακτηριστικά «στενούς της φίλους».

Ο Rob Reiner και η Michele Singer Reiner / AP

«Αγαπούσα τη Μισέλ και τον Ρομπ Ράινερ», έγραψε στο X στις 15 Δεκεμβρίου. «Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας μαζί, από τα μαθήματα “μαμά και εγώ” και μετά. Γελάσαμε μαζί, κλάψαμε μαζί, παίξαμε μαζί, ονειρευτήκαμε μαζί. Δειπνήσαμε την περασμένη εβδομάδα και βρίσκονταν στο καλύτερο σημείο της ζωής τους: αγαπούσαν ο ένας τον άλλον, τους φίλους τους, την οικογένειά τους, τη χώρα τους».

«Δεν εγκατέλειψαν ποτέ τη χώρα μας. Ήθελαν να την κάνουν καλύτερη. Πάντα, πάντα ήθελαν να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο και ήταν πρόθυμοι να αγωνιστούν γι’ αυτό».

«Θα μου λείψεις, Μισέλ. Θα μου λείψεις, Ρομπ. Σας αγαπώ και τους δύο. Ευχαριστώ για τη φιλία σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Η ζωή δεν θα είναι η ίδια χωρίς εσάς, αυτό είναι σίγουρο», κατέληξε.

Ο Rob Reiner και η Michele Singer Reiner / AP

Ο Νικ Ράινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν τη διπλή δολοφονία - «Ασταθής και επικίνδυνος»

Με σχιζοφρένεια φέρεται να είχε διαγνωστεί ο Νικ Ράινερ εβδομάδες πριν δολοφονήσει με μανία τους γονείς του Ρομπ και Μισέλ, μέσα στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια.

Όπως αποκαλύπτει το ΤΜΖ, επικαλούμενο δύο πηγές, ο 32χρονος βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχιάτρου για ψυχική νόσο, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του είχε γίνει «ανησυχητική» το διάστημα που προηγήθηκε της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι εναντίον των δύο γονιών του.

Πρόσφατα είχε λάβει περίθαλψη σε μια ακριβή μονάδα αποτοξίνωσης με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία ειδικεύεται σε ψυχικές ασθένειες και κατάχρηση ουσιών, ανέφερε το μέσο, ​​σημειώνοντας ότι η κατάχρηση ουσιών επιδείνωνε τη σχιζοφρένεια, καθώς τον έκανε «ασταθή και επικίνδυνο».

Τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες, οι γιατροί φέρονται να άλλαξαν τα φάρμακα του Νικ, οπότε και «τρελάθηκε», καθώς δεν είχε προσαρμοστεί στη νέα φαρμακευτική αγωγή.

Διαβάστε επίσης