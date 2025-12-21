Ρομπ Ράινερ: Το δείπνο με τη σύζυγό του 48 ώρες πριν τις φρικτές δολοφονίες τους

Οι τελευταίες στιγμές του ζευγαριού πριν από την άγρια δολοφονία του

Newsbomb

Ρομπ Ράινερ: Το δείπνο με τη σύζυγό του 48 ώρες πριν τις φρικτές δολοφονίες τους

Ο Rob Reiner και η Michele Singer Reiner 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, φέρεται να δείπνησαν με τη Μαρία Σράιβερ λιγότερο από 48 ώρες πριν από τις φρικτές δολοφονίες τους.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Τανκρέντι ΝτεΛούκα, οι τρεις τους δείπνησαν στο εστιατόριο Amici, στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, στις 12 Δεκεμβρίου.

«Ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι, πάντα πολύ προσιτοί και απίστευτα ευγενικοί με όλο το προσωπικό», δήλωσε ο ΝτεΛούκα στη Daily Mail σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο. «Είμαστε όλοι σε απόλυτο σοκ. Είμαστε βαθιά λυπημένοι για ό,τι συνέβη. Ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, προσγειωμένοι και πάντα φέρονταν σε όλους εδώ με σεβασμό».

Σύμφωνα με το προσωπικό, η παρέα παρήγγειλε το χειμερινό πιάτο του εστιατορίου, Sogliola Alla Mugnaia — γλώσσα Ντόβερ σε σάλτσα λεμονιού με κάπαρη, συνοδευόμενη από μπροκολίνι, ψητές πατάτες και ζυμαρικά.

Rob Reiner,Michele Singer Reiner

Ο Rob Reiner και η Michele Singer Reiner / AP

Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου. Ο Ρομπ ήταν 78 ετών και η Μισέλ 70.

Μεταξύ των διασήμων που θρήνησαν την απώλεια του αγαπημένου ζεύγους είναι η καλή τους φίλη Μαρία Σράιβερ, η οποία λίγες ώρες μετά τις φρικτές δολοφονίες των Ράινερ μοιράστηκε μία συγκινητική ανάρτηση, στην οποία τους αποκάλεσε χαρακτηριστικά «στενούς της φίλους».

Rob Reiner,Michele Reiner

Ο Rob Reiner και η Michele Singer Reiner / AP

«Αγαπούσα τη Μισέλ και τον Ρομπ Ράινερ», έγραψε στο X στις 15 Δεκεμβρίου. «Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας μαζί, από τα μαθήματα “μαμά και εγώ” και μετά. Γελάσαμε μαζί, κλάψαμε μαζί, παίξαμε μαζί, ονειρευτήκαμε μαζί. Δειπνήσαμε την περασμένη εβδομάδα και βρίσκονταν στο καλύτερο σημείο της ζωής τους: αγαπούσαν ο ένας τον άλλον, τους φίλους τους, την οικογένειά τους, τη χώρα τους».

«Δεν εγκατέλειψαν ποτέ τη χώρα μας. Ήθελαν να την κάνουν καλύτερη. Πάντα, πάντα ήθελαν να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο και ήταν πρόθυμοι να αγωνιστούν γι’ αυτό».

«Θα μου λείψεις, Μισέλ. Θα μου λείψεις, Ρομπ. Σας αγαπώ και τους δύο. Ευχαριστώ για τη φιλία σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Η ζωή δεν θα είναι η ίδια χωρίς εσάς, αυτό είναι σίγουρο», κατέληξε.

Rob Reiner; Michele Singer

Ο Rob Reiner και η Michele Singer Reiner / AP

Ο Νικ Ράινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν τη διπλή δολοφονία - «Ασταθής και επικίνδυνος»

Με σχιζοφρένεια φέρεται να είχε διαγνωστεί ο Νικ Ράινερ εβδομάδες πριν δολοφονήσει με μανία τους γονείς του Ρομπ και Μισέλ, μέσα στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια.

Όπως αποκαλύπτει το ΤΜΖ, επικαλούμενο δύο πηγές, ο 32χρονος βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχιάτρου για ψυχική νόσο, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του είχε γίνει «ανησυχητική» το διάστημα που προηγήθηκε της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι εναντίον των δύο γονιών του.

Πρόσφατα είχε λάβει περίθαλψη σε μια ακριβή μονάδα αποτοξίνωσης με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία ειδικεύεται σε ψυχικές ασθένειες και κατάχρηση ουσιών, ανέφερε το μέσο, ​​σημειώνοντας ότι η κατάχρηση ουσιών επιδείνωνε τη σχιζοφρένεια, καθώς τον έκανε «ασταθή και επικίνδυνο».

Τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες, οι γιατροί φέρονται να άλλαξαν τα φάρμακα του Νικ, οπότε και «τρελάθηκε», καθώς δεν είχε προσαρμοστεί στη νέα φαρμακευτική αγωγή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις οδηγοί υπό την επήρεια μέθης συνελήφθησαν σε ένα 24ωρο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν κόλαση»: Καθαρίστρια μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου gamer μετά από δύο χρόνια

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα σημεία των μπλόκων πανελλαδικά

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος τα ποδήλατα: H ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει τη χρήση τους σε πεζόδρομους

15:21ΥΓΕΙΑ

Πλήρες γάλα ή 2%: Ποιο είναι καλύτερο για τα κόκαλά μας

15:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Κολοσσός 100-86: Ρεκόρ Ντόρσεϊ στο ντεμπούτο του Μόρις - Βίντεο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν-Τραμπ - Νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Μαϊάμι

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Το δείπνο με τη σύζυγό του 48 ώρες πριν τις φρικτές δολοφονίες τους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαντής Καραναστάσης: «Ήταν η κακιά στιγμή, αισθάνομαι πιο δυνατός από ποτέ»

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ ο Μητσοτάκης - Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βιομηχανία στο Ρέντη

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται τα μπλόκα στα Μάλγαρα - Οι αγρότες μοιράζουν όσπρια και κηπευτικά

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης σύνταξης

13:57ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Έρχεται καιρός τύπου «Π» τα Χριστούγεννα - Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

13:50ΑΠΟΨΕΙΣ

Πράξεις που εμπνέουν…

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Ξενοφών Ζηκίδη

13:41LIFESTYLE

Σε δύο στρατόπεδα οι Μπέκαμ: Η διαμάχη του Brooklyn με τους γονείς του και το unfollow στα αδέρφια του

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιστρέφουν τα μέτρα του κορονοϊού στο σύστημα Υγείας λόγω της «σούπερ γρίπης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στο «κάδρο» δύο γυναίκες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Ετοιμαζόταν να διαφύγει στο εξωτερικό ο ανιψιός

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

13:57ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Έρχεται καιρός τύπου «Π» τα Χριστούγεννα - Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντα από ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά - Συνελήφθησαν δύο δράστες με λεία 180.000 ευρώ

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βαριές ποινές στη δίκη για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026: Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Απόψε η μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς - Τα έθιμα σε όλο τον κόσμο

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Το δείπνο με τη σύζυγό του 48 ώρες πριν τις φρικτές δολοφονίες τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ