«Φοβάμαι ότι θα μου κάνει κακό» – Η ομολογία του Ρομπ Ράινερ για τον γιο του λίγο πριν δολοφονηθεί

Ένας από τους διασημότερους καλεσμένους στην κηδεία του Ρομπ Ράινερ ρίχνει «φως» στα τελευταία λόγια του διάσημου σκηνοθέτη λίγο πριν από τη δολοφονία εκείνου και της συζύγου του, υποστηρίζοντας πως το θύμα τού μετέφερε το μήνυμα ότι «φοβάμαι ότι ο γιος μου μπορεί να μου κάνει κακό».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω, αλλά φοβάμαι τον γιο μου. Νομίζω ότι ο ίδιος μου ο γιος μπορεί να με βλάψει», θυμήθηκε ο άνδρας, μιλώντας κατά τη διάρκεια της τελετής στο σπίτι του κωμικού Άλμπερτ Μπρουκς, στο Λος Άντζελες.

Μερικές ώρες πριν από τον θάνατο του Ρομπ και της Μισέλ, το ζευγάρι φέρεται να είχε λεκτική διαμάχη με τον Νικ, ο οποίος «τρελάθηκε» και είχε ένα «ξέσπασμα» στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν στις 13 Δεκεμβρίου.

«Ναι, είχαν τσακωθεί στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν και ο Ρομπ έλεγε στους ανθρώπους ότι φοβούνται για τον Νικ και ότι η ψυχική του κατάσταση χειροτερεύει», είπε ένας φίλος της οικογένειας στη New York Post.

Ο Ρομπ και η γυναίκα του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους, στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, στις 14 Δεκεμβρίου. Ο Ρομπ ήταν 78 ετών, η Μισέλ 70.

Την Τετάρτη, ο Ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι η επίσημη αίτια θανάτου ήταν «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο». Ο τρόπος θανάτου χαρακτηρίστηκε ως «ανθρωποκτονία».

Ο Νικ κατηγορείται για τη θανατηφόρα μαχαιριά στους γονείς του «τις πρώτες πρωινές ώρες» της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου. Φέρεται να τράπηκε σε φυγή, αλλά συνελήφθη αργότερα το ίδιο βράδυ και κατηγορείται για δύο υποθέσεις ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Η δίκη του Νικ Ρέινερ έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιανουαρίου 2026.

