Ρομπ Ράινερ: Οι νευρικές κινήσεις του γιου του σε τετ-α-τετ με αστυνομικό λίγο πριν συλληφθεί

Νέο οπτικό υλικό δείχνει τον Νικ Ράινερ, βασικό ύποπτο για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Σίνγκερ, να αγοράζει ένα αναψυκτικό σε βενζινάδικο, μερικά μόλις λεπτά πριν συλληφθεί.

Στο βίντεο φαίνεται ο κατηγορούμενος, φορώντας μαύρο καπέλο και κουβαλώντας ένα κόκκινο σακίδιο, να περιμένει στη σειρά και να αγοράζει το αναψυκτικό πριν τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.

Συνελήφθη στην περιοχή Exposition Park του Λος Άντζελες, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, περίπου 18 χιλιόμετρα μακριά από την έπαυλη στο Μπρέντγουντ όπου φέρεται να σκότωσε τους γονείς του, το βράδυ της Κυριακής (14/12).

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία ότι χρησιμοποίησε «επικίνδυνο και θανατηφόρο όπλο, συγκεκριμένα μαχαίρι».

Ο Νικ, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά, ψυχικής υγείας και περιόδους όπου έμεινε άστεγος, ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια ή ακόμη και σε θανατική ποινή, εφόσον κριθεί ένοχος.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν και την επιβαρυντική περίσταση της διάπραξης πολλαπλών φόνων, γεγονός που τις καθιστά βαρύτερες.

Η 27χρονη κόρη του ζευγαριού, Ρόμι, που ζει απέναντι από το σπίτι των γονιών της, ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη τις σορούς, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης.

Το βράδυ πριν από τις δολοφονίες, οι Ράινερ φέρεται να είχαν έναν σοβαρό καυγά με τον Νικ σε εορταστικό πάρτι στο Χόλιγουντ. Λίγο πριν από την ένταση, ο Νικ φέρεται να «τρόμαζε τους πάντες» και να «συμπεριφερόταν αλλόκοτα», ρωτώντας τους παρευρισκόμενους αν ήταν διάσημοι, σύμφωνα με πηγή του περιοδικού People.

Ο Ρομπ Ράινερ σκηνοθέτησε μερικές από τις πλέον εμβληματικές ταινίες του Χόλιγουντ πριν από τον θάνατό του, σε ηλικία 78 ετών, όπως «Αυτοί είναι οι Spinal Tap», Misery, «Ζήτημα τιμής» (A Few Good Men), «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και «Στάσου πλάι μου» (Stand by Me).

Η γυναίκα του, Μισέλ, 68 ετών, ήταν παραγωγός, φωτογράφος και ηθοποιός, καθώς και ιδρύτρια της εταιρείας Reiner Light. Το ζευγάρι αποχώρησε νωρίς από το χριστουγεννιάτικο πάρτι μετά τον καυγά, σύμφωνα με το TMZ.

